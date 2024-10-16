Emek düşmanını boykot için çağrı

Ebru ÇELİK

Anayasal sendika hakları için mücadele eden Polonez işçilerinin direnişi 3’üncü ayına ulaştı. 90 gündür fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçiler, şirkete karşı boykot başlattı. İşçiler, yurttaşları Polonez markalı ürünleri boykot etmeye çağırdı. Polonez işçileri, dün İstanbul'un 3 ayrı noktasında eşzamanlı basın açıklaması düzenleyerek boykot çağrısı yaptı. İşçiler, Beylikdüzü Marmara Park AVM, Cevahir AVM ve Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen eşzamanlı basın açıklamasında, 20 Ekim günü İstanbul'dan Ankara'ya “Anayasal Hak Yürüyüşü” başlatılacaklarını duyurdu.

İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Cevahir AVM’nin önündeki açıklamada, basın açıklamasını okuyan Tekgıda-İş Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Köse, "Çatalca Kaymakamı, İstanbul Valisi ve Çalışma Bakanlığı yetkililerini göreve çağırmamıza rağmen, anayasal haklarını kullandıkları için işten atılan 146 arkadaşımızın işe iadeleri gerçekleşmedi. İşçiler adına tek yapılan şey, işten çıkarılan arkadaşların çıkarılma kodu 46’dan 4’e çevrildi ve bu sayede arkadaşlarımızın bir kısmı işsizlik ödeneğinden faydalanmaya başladı. Ancak hak ettikleri tazminatlar hala ödenmedi" ifadelerini kullandı.

Köse, “146 arkadaşımız işbaşı yaptırılana kadar, halkımızın tüketimden gelen gücünü kullanarak Polonez ürünlerini almamaya, tüketmemeye davet ediyoruz. Artık mücadele hepimizin mücadelesidir ve biliyoruz ki bu mücadelede yalnız değiliz. Eminiz ki halkımız, verdiğimiz mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacaktır” diye konuştu.

MÜCADELE 3’ÜNCÜ AYINDA

Polonez fabrikasında 17 Temmuz’dan önce 360 kişi çalışıyordu. İşçilerin 150’sinden çoğu kadın işçiydi. Asgari ücretin altına gerileyen sefalet maaşı, insanlık dışı çalışma koşulları ve uğradıkları mobbinglere dur demek isteyen 146 işçi Tekgıda-İş Sendikası’na üye oldu. Emek düşmanı patronun işten çıkardığı işçiler, tam 3 aydır işe iadeleri ve toplu iş sözleşmesi (TİS) talebiyle direnişte.

90’ı kadın 146 işçi, direnişleri boyunca defalarca polis şiddetine maruz bırakıldı, işçiler Çatalca Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’ın “Çocuklarınız bile iş bulamaz” tehditlerine rağmen yılmadı. İktidarın sesine kulak tıkadığı işçilerle, sol sosyalist partiler, sendikalar ve yurttaşlar dayanışma gösterdi.

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SENDİKA KARŞITLIĞI HALK SAĞLIĞINA MAL OLUYOR

38 yıldır İstanbul’un Çatalca’da işlenmiş gıda üreten Polonez şirketi, faaliyetlerine 1986’da başladı. Şirketin hisselerinin yüzde 77’si, 2021 yılında Ürdünlü Siniora Food Industries’e satıldı. Ürdünlü şirket, Türkiye’yi küresel pazara geçiş için basamak olarak gördüklerini açıklamıştı. Şirket, işlenmiş et üretiminde ülkenin ilk sıralarında yer alırken, emek düşmanlığıyla da öne çıktı.

Patronların, işten çıkarılan işçilerin ardından sömürüde sonraki hedefi göçmen ve mülteci işçiler oldu. Polonez patronu uzun yıllar fabrikada çalışan işçilerini işten çıkardıktan sonra taşeronlarla Özbek ve Afgan işçileri işe aldı. Gıda üreten firmanın çalışanlarında hijyen eğitimi sertifikası olması gerekirken, taşeron olarak çalışan işçilerde bu sertifika da bulunmuyor. Direnen işçiler bu sık sık, üretimin standartlara aykırı yapıldığını ve bu durumun halk sağlığını da tehdit ettiğini vurguluyor.

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ŞİRKET NE ÜRETİYOR?

Fabrikada, Dana Bratwurst Peynirli Sosis, Dana Frankfurter Peynirli & Karabiberli Sosis, Dana Bratwrust Sosis, Dana Frankfurter Sosis, Acılı Sucuk (Fermente), Dana Pastırma, Dana ve Hindi Jambon, Füme Et ve Tavuk ürünleri üretiliyor. Bu ürünler en çok, MİGROS, METRO, CarrefourSA, BİM, ŞOK, A101, PizzaBulls markalarıyla işbirliğinde satılıyor.