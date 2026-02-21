Emek düşmanlığına karşı sınıfın isyanı

Arjantin’de sendikaların çağrısıyla düzenlenen genel grev kapsamında meydanlara çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çalışma reformu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires’te Ulusal Kongre binası önünde bir araya gelen protestocular, Temsilciler Meclisi’nde ele alınan çalışma reformu tasarısının geri çekilmesini istedi.

KONGRE BİNASI KUŞATILDI

Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) organize ettiği 24 saatlik genel grev, ülke genelinde ulaştırma, bankacılık ve kamu hizmetlerini durdurma noktasına getirdi.

Parlamento çevresindeki güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan göstericilere polis, tazyikli su ve biber gazıyla saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Senato’dan kısa süre önce geçen tasarı, büyük sanayi tesislerinin kapanması ve son bir yılda yaşanan ciddi istihdam kaybıyla derinleşen ekonomik kriz ortamında görüşüldü. Tasarı Temsilciler Meclisi’nden de geçerse yasalaşacak. Grev kapsamında Arjantin Havayolları Odası verilerine göre, havayolu şirketleri yaklaşık 400 uçuşu iptal etti.

HAKLARI BUDAYACAK

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında;

•İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

•Tazminat hesaplama esası daraltılıyor.

•Fazla mesai ücretleri düşürülüyor.

•Grev hakkına sınırlamalar getiriliyor.

•Çalışma saatleri uzatılıyor.

•Sosyal haklar budanıyor.

Hükümet ise reformun iş gücü piyasasını daha esnek hale getireceğini, kayıt dışılığı azaltacağını ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik edeceğini savunuyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken son yıllarda sağcı yönetimlerin yasayı değiştirmeye yönelik her girişimi güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.

KAZANIMLARA SAVAŞ AÇTI

Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana uyguladığı katı neo liberal politikalar ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine neden oldu. Bu durumun özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtı.

∗∗∗

İSPANYA’DA BİR HAFTALIK DOKTOR GREVİ

İspanya genelinde doktorlar, Çerçeve Sağlık Statüsü’ne karşı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle en az bir hafta sürecek genel greve başladı. Malaga’da düzenlenen protestolarda sağlık çalışanları düdükler ve sloganlarla taleplerini dile getirdi. Grevin, artan iş yükü, uzun mesailer ve personel yetersizliği gibi kronik sorunlara dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi. Eylemler, ülke çapında birçok hastane ve sağlık merkezinde hizmetlerde aksamalara yol açtı.