Emek düşmanlığının adı: Kod 25/2

Bilge Su YILDIRIM

Mey|Diageo ya da bilinen eski adıyla Mey Alkollü İçecekler, bir süredir gerçekleştirdiği işten çıkarmalarla gündeme geliyor. 2011’de İngiltere menşeli dünya içki tekeli Diageo tarafından satın alınan ve ülkede Yeni Rakı, Tekirdağ, Altınbaş gibi içkilerin üretimini yapan Mey|Diageo, bünyesinde çalışan 13 beyaz yakalıyı son bir yıl içerisinde işten çıkardı.

Geçen yıl Nevşehir’de bulunan fabrikasında 3, Manisa Alaşehir’deki fabrikasında ise 5 beyaz yakalı çalışanını işten çıkaran şirket, daha sonra Elazığ’daki fabrikasında da 1 çalışanın işine son verdi. Şirket, son olarak Mersin Tarsus’ta bulunan fabrikasında laboratuvar uzmanlığı yapan 4 çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarılan çalışanların çoğunluğunun kadın olması ise dikkati çekti. Nevşehir’de işine son verilen 3 çalışanın hepsi, Alaşehir’deki 5 çalışanın 2’si, Mersin’deki 4 çalışanın 2’si ve Elazığ’da çıkarılan çalışan kadındı. Böylece İşten çıkarılan 13 çalışanın 8’ini kadınlar oluşturdu.

İşten çıkarılmalarda dikkati çeken başka bir nokta ise 4 farklı şehirde farklı zamanlarda işine son verilen 13 çalışanın hepsinin 25/2 işten çıkarma kodunun e bendi ile çıkarılmaları oldu. ‘İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması’ suçunu kapsayan bu kod, aynı zamanda işçilerin kıdem ve ihbar dâhil hiçbir tazminat alamamasına yol açıyor. Kod, işçimin tazminat haklarından mahrum kalmasına yol açtığı gibi işsizlik fonundan yararlanmasının dahi önüne geçiyor.

15 YILLIK EMEĞİM KALDI

Mersin Tarsus fabrikasında geçen Çarşamba (5 Mart) işten çıkarılan 3 işçiden 1’i haklarında hiçbir soruşturma yürütülmediğini belirtti. BirGün’e konuşan laboratuvar uzmanı, önce gelip kendilerinden savunma istendiğini ardından ise hızlıca işten çıkarıldıklarını aktararak şunları söyledi:

“15 yıldır Mey’de çalışıyorum, hakkımda tek bir soruşturma, disiplin suçu vs. yok. Bizi çıkardıkları kod hırsızlığı dahi kapsıyor. Üstelik ellerinde bu kodu kapsayan bir suç işlediğimize ilişkin bir tek belge dahi yok. Geldiler, yalnızca savunma istediler, ardından da işten çıkışımızı verdiler. 15 yıllık emeğim içeride kaldı. Ne ihbar ne kıdem tazminatı, ne de herhangi bir yan hak… Bu kod yüzünden işsizlik maaşı dahi alamıyorum.”

SÖZDE KADIN DOSTU

Kod 25/2/e kapsamında çıkarılan 13 işçinin 8’inin kadın olduğunu vurgulayan işçi, şöyle devam etti: “Merkez yönetim kamuoyunda kadınları destekleyen bir imaj yaratmak için ellerinden geleni yapıyor, gelgelelim ne hikmetse işten çıkarılanların da çoğunu kadınlar oluşturuyor. Biz bu kodla çıkarıldık ama işten çıkarılan beyaz yakalı çalışan sayısı toplamda neredeyse 25’i buluyor. Ekonomik kriz sebebiyle Elazığ’daki şarap fabrikasını kapatma hazırlığında olduğu söyleniyor, krizde de ilk kapının önüne koydukları kadınlar oluyor.”

Şirketin resmi internet sitesinde bünyesinde çalıştırdığı kadın ve istihdamda eşitliğe dair konumlanışına ilişkin ise şu ifadeler yer alıyor: “Mey|Diageo’da Fırsat Eşitliği: Sahada ve üretimde, eril olarak algılanan görevlerde çalışan kadınlarımız başarılarıyla tüm tabuları yıkıyor. İşe alımlarda aday başvurularını cinsiyetten bağımsız yetkinlik, tecrübe gibi kriterler üzerinden değerlendiriyoruz. Cinsiyet dengesinin henüz kurulamamış olduğu departmanlarda işe alım sırasında önceliği, temsili eksik kalmış olan gruplardan gelen adaylara veriyoruz. Cinsiyet eşitliği ilkesini disiplinli bir biçimde uyguluyoruz. Kadınların ehil oldukları görevleri onlardan esirgemiyoruz.”