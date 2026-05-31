Emek gelirleri yılı yarılayamadı

Yılın başında sefalet düzeyinde zam yapılan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek döneminde ara zam verilmeyen asgari ücret, yılın yarısını eriyerek getirdi. Haziran ayına girerken ücretler, günden güne buharlaştı.

Henüz cebe girmeden, Türk-İş’in açıkladığı Ocak ayı açlık sınırının dahi altında kalan asgari ücret, yılın başında 31 bin 224 TL olan açlık sınırının yüzde 10 altında kalıyordu. Bu oran, yılı yarılarken giderek azaldı. Asgari ücret, henüz mayıs ayı açlık sınırı açıklanmazken asgari ücret, güncel açlık sınırı olan 34 bin 587 TL’nin ancak yüzde 80’ini karşılayabiliyor.

Ücretler sabit kalırken gelir günden güne eriyor. Ücretlere yılın başında uygulanmaya başlanan yüzde 27’lik zam oranı, 2025 yılsonunda açıklanan yüzde 30,89’luk resmi enflasyonun altında kalırken bu durum emekçilerin cebine resmi olarak da eksi zam yansıdığını ifade ediyor. Enflasyon karşısında ücretleri geriletilen emekçiyi, uluslararası finans çevreleri ile IMF’nin işaret ettiği "hedef enflasyona uyumlu ücret zammı" uygulaması daha da sefalete itti.

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri, 5 yılda 16’ncı kez değişerek adeta tutmamakla ünlendi. Hedeflerin tutmayacağı, ABD-İsrail’in İran’a yönelen saldırganlığının sonuçlarıyla daha da belirginleşti. Yıl sonu enflasyon tahmini Mayıs ortasında yüzde 26’ya yükseldi. Ücretler, yıla resmi enflasyona karşı ekside başlarken emek gelirinin yıl sonunu en dipte göreceği de kesinleşmiş oldu.

ENFLASYON EMEKÇİDEN ÇALDI

DİSK-AR çalışmasına göre de enflasyon emekçiden milyarlarca lira çaldı. Yılın dördüncü ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 310,9 milyar TL oldu. Asgari ücret yılın dördüncü ayında 4 bin 110 TL kaybetti.

ÜCRETLER EN DİPTE

OECD verilerine göre de Türkiye, Avrupa’da en düşük ücretlerin ülkesi halinde. Verilere göre İsviçre, yıllık ortalama 107 bin avroyu aşan brüt ücretle yıllık brüt maaş listesinin zirvesinde yer alırken Türkiye’de yıllık ortalama kazanç 18 bin 590 avroda kaldı. İsviçre’deki ortalama ücretler Türkiye’nin yaklaşık 6 katına ulaştı. Almanya’da ortalama yıllık ücret 66 bin 700 avro olarak hesaplandı.