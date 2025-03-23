Emek meslek örgütleri tek adamın karşısında

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler ve dayanışma her geçen gün büyümeye devam ediyor. AKP iktidarının 23 yıllık politikaları ile tek adam rejiminin hukuksuz uygulamalarına karşı, toplumsal muhalefetin en örgütlü yapılarından olan meslek örgütlerinden tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), İstanbul Tabip Odası, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu heyetleri dün Saraçhane’de dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB binasında görüşen heyetler, yalnızca İmamoğlu’na yönelen baskılara değil, aynı zamanda gericileşmeye, kayyum planlarına ve otoriter rejimin kurumlaşmasına karşı da net tavır aldı. Meslek örgütleri, yürüyüş ve eylemlerle ses çıkarmayı sürdürdü. Emek ve meslek örgütleri, mücadeleyi hep beraber örme vurgusu yaptı ve "Saray rejimine teslim olmayacağız" dedi.

Sağlık emekçileri Cağaloğlu’nden Saraçhane’ye yürüyerek iktidarı protesto etti.

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GERİCİLEŞMEYE KARŞI OMUZ OMUZA DİRENİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması toplumun her kesiminde tepkiyle karşılandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) heyetleri bugün İstanbul Saraçhane'de bulunan büyükşehir belediye binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konsey Başkanı Alpay Azap ile heyetleri, Özel ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İmamoğlu'na yönelik soruşturma, CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay ve ülke demokrasisinin yeniden inşası ana gündem maddeleri oldu.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İktidar, 23 yıldır yolsuzluklara ve istismara batmış bir yönetimi sürdürüyor. Bugün yaşananlar bize gösteriyor ki, iktidarın değişmesi ve demokrasinin yeniden inşası sancılı bir süreç olacak. Eğer bir demokrasi yeniden doğacaksa, bu sancılı olacak. Karşımızdaki yapı, gitmemek için her yolu deneyecek. Ancak artık şunu net bir şekilde anladık: İlk kez gerçekten gitmek zorunda olduklarını fark ettiler" dedi.

TMMOB Başkanı Emin Koramaz, tek adam rejiminin gericileştirme saldırılarına karşı birleşik mücadelenin şart olduğunu söyledi. Koramaz, "Bu ülkede haksızlığa uğrayan, gericileşme saldırısı altındaki tüm kesimlerle yan yana, omuz omuza mücadele edeceğimizi yeniden belirtmek için İstanbul'a geldik. Bu gericileşmenin sabrımızı taşıran tüm boyutlarına karşı omuz omuzayız. Ülkemizin geleceğini silip süpürmek isteyenlere karşı mücadele edeceğiz" dedi ve mühendis ile mimarların demokrasi mücadelesinde en önde olduğunu hatırlattı.