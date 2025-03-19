Emek Partisi'nden İmamoğlu'na destek: "Bugün yan yana durma günüdür"

Emek Partisi Dersim İl Örgütünce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle basın açıklaması düzenlendi.

Burada konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yapılan operasyonların halkın iradesine müdahale olduğunu söyledi. İmamoğlu’nun diplomasının dün hukuksuz ve keyfi bir şekilde iptal edildiğini hatırlatan Aslan, bu kararın yargının siyasallaştırılmasının sonucu olduğunu belirtti.

Aslan, “Daha bu hukuksuz kararın mürekkebi kurumadan, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 106 kişi, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Bu yargısız infazı kınıyor ve asla kabul etmediğimizi buradan, Dersim’den bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İktidarın muhaliflere yönelik baskılarını artırdığını vurgulayan Aslan, “Tek adam iktidarı, önünde engel olarak gördüğü her unsura karşı baskılarını, tutuklamalarını ve gözaltıları sürdürüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı, belediyeye kayyum atandı. Van’a, Mardin’e, Batman’a kayyumlar atandı. Beşiktaş ve Beykoz belediye başkanları da tutuklandı. Bu iktidarın ayakta kalabilmek için baskı ve şiddet politikalarını sürdürmekten başka çaresi kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

"BU BASKILARA KARŞI DURACAĞIZ"

İmamoğlu’na operasyonun, Türkiye halklarına verilmiş bir gözdağı olduğunu söyleyen Aslan, “Bu operasyonlar işçilere, emekçilere, yoksullara, asgari ücretle geçinmeye çalışanlara, 14 bin 500 lira maaşla yaşam mücadelesi veren emeklilere, grevi yasaklanan işçilere gözdağıdır. Ancak biz bu baskılara karşı duracağız. Muhalefetteki tüm siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve demokrasi güçleri birlikte hareket etmek zorundadır. Halkın iradesine yapılan müdahaleleri kabul etmiyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasının halk iradesine açık bir müdahale olduğunu söyleyen Aslan, Dersim'de yaşanan kayyum atamalarını hatırlatarak, “Bugün artık ‘şu parti, bu parti’ demeden, halkın iradesine el koyanlara karşı mahalle mahalle, sokak sokak mücadelemizi büyütmeliyiz. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan ortak basın açıklamaları bir başlangıç olmalıdır. Kayyum politikalarına karşı ortak bir mücadele yürütmekten başka çaremiz yoktur" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Türkiye’de tek adam rejiminin baskılarını artırdığını belirten Aslan, “Bu iktidarı durdurabilecek tek güç, işçi sınıfının ve emekçilerin ortak iradesidir. Onlar da bundan korkuyorlar. Halkın iradesini meydanlarda, sokaklarda, hayatın nabzının attığı her yerde hep birlikte örgütlemek zorundayız. Bugün yan yana durma günüdür. Ayrı hareket edenleri tarih affetmeyecektir. Hep birlikte direneceğiz, hep birlikte kazanacağız. Türkiye halkları kazanacak” ifadelerini kullandı.