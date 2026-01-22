Emek ve demokrasiden yana gelenek sürecek

Etki Can BOLATCAN

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şubesi 30. Dönem Genel Kurul ve Seçimleri öncesinde Çağdaş Mühendisler, Serap Özpolat Çete başkanlığındaki "Mavi Liste" ile yönetime aday olduklarını duyurdu. MMO Ankara Şubesi’nin ilk kadın başkan adayı olan Çete, "Çağdaş Mühendisler olarak bundan sonraki süreçte de emekten ve halktan yana politikaların gerekliliğini savunacak; kamu yararını, toplumsal faydayı, kamusal hizmeti ve denetimi temel alan bir anlayışla hareket edeceğiz," dedi. Çete ile adaylık sürecini ve mühendislerin mesleki sorunlarını konuştuk.

MMO Ankara Şubesi yönetim kurulu başkanlığına aday olmaya nasıl karar verdiniz?

Üniversiteden mezun olduğumda ilk işim Makina Mühendisleri Odası’na kayıt yaptırmak oldu. Motivasyonum; meslektaşları tanımak, meslek alanlarını öğrenmek, mesleki gelişimimi sağlamak, MMO’nun üyesine sunduğu etkinliklerden faydalanmak ve en önemlisi saygın bir örgütün üyesi olmaktı. Sonrasında MMO’nun çeşitli dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. Halen MMO 50. Dönem Yönetim Kurulu Üyesiyim. Dolayısıyla Makina Mühendisleri Odası’nın bilimi ve tekniği odağına alan çalışmalarıyla üyelerine, mesleğe ve topluma kattığı değerin bilincindeyim. Adaylığım, Oda şube kurullarını içeren örgütlü yapımızla birlikte aldığımız ortak bir karardır. Seçimleri kazanmak ve şubemizi bir adım daha ileriye taşıyabilmek benim için bir onur olacak.

Mühendislik mesleğinin bugün karşı karşıya olduğu temel sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Meslek sorunlarının, ülkenin yapısal sorunlarından ayrı düşünülemeyeceğinin bilincindeyiz. Üniversite sayısı, bölüm ve kontenjanlardaki plansız artış; hocası ve laboratuvarı eksik bölümler mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerini değersizleştirdi. Ülkemizin içinde bulunduğu "sanayisizleşme" süreci ile meslektaşlarımız; hak ihlalleri, düşük ücret, işsizlik, güvencesizlik ve yoksulluk gibi sorunların tümünü yaşıyor. Üretim süreçlerindeki değişim mühendisleri yeniden biçimlendiriyor, mesleki formasyonlarını değiştiriyor ve istihdamı daraltıyor. İşsizliğin artması ücret politikalarını olumsuz etkileyerek mühendislerin emekleriyle orantılı ücret almalarını engelliyor.

MMO’nun kamucu ve halktan yana duruşu biliniyor. Yeni dönemde bu çizgi nasıl güçlendirilecek?

Çağdaş Mühendisler olarak emekten ve halktan yana politikaları savunmaya devam edeceğiz. Kamu yararını ve kamusal denetimi temel alacağız. Her gün karşılaştığımız iş kazaları, yangınlar ve depremler, kamusal denetimin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyuyor. Örneğin, önceki gün Kartalkaya’daki otel yangınının yıl dönümüydü. Bu tür acı tecrübeler, denetimin zaruretini gösteriyor. Bu sorumluluğu hem topluma hem ilgili kurumlara anlatmaya ve üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Genç mühendislerin işsizlik ve güvencesizlik sorunlarına yönelik planlarınız nelerdir?

Genç meslektaşlarımızla bağımızı "Oda-Üniversite-Sanayi" iş birliğiyle güçlendireceğiz. Akademisyen üyelerimizin uzmanlığından faydalanarak öğrencilerle buluşacağız. Sanayi kuruluşlarıyla eğitim ve denetim alanlarında yapacağımız iş birlikleri, öğrencilerimize staj ve teknik gezi imkânı sağlarken, sanayinin de nitelikli mühendislere ulaşmasını kolaylaştıracak. Ayrıca işsiz üyelerimize yönelik ücretsiz mesleki eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Genç mühendislerin yurt dışına gitme eğilimini (beyin göçü) önlemek adına nitelikli birikimimizi koruyacak yollar aramaya devam edeceğiz.

Şubenin ilk kadın başkan adayısınız. Kadın mühendislerin eşitliği için neler önerirsiniz?

Kadın başkan adaylığı Ankara Şubemiz için bir ilk ancak diğer şubelerimizde bu görevi başarıyla yürüten arkadaşlarımız var. İş yaşamındaki cinsiyetçi bakış açısının aksine, Odamızın emeği önceleyen yapısı sayesinde adaylığım büyük destek gördü. Ankara Şube üyesi meslektaşlarımdan çok olumlu tepkiler alıyorum. Mühendis kimliğimle hareket ederken, aynı zamanda kadını sadece aile içine hapseden politikaların da karşısında duracağım. Kadın üyelerin oranının yüzde 10 olduğu bir Oda’da başkan adayı olmanın, genç kadın meslektaşlarıma "biz de varız" mesajı vereceğine inanıyorum. Cinsiyete dayalı ücret ve görev farklılıklarına karşı her platformda mücadele edeceğiz.

∗∗∗

SERAP ÖZPOLAT ÇETE: "SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Kamu kurumu niteliğinde bir mesleki-demokratik kitle örgütü olan Ankara Şubemiz; Çağdaş Mühendisler yönetiminde Cumhuriyet’in kazanımlarını, bağımsızlığı, laikliği ve adaleti savunmaya devam edecektir. Çağdaş Mühendisler; kamu-toplum çıkarlarını koruyarak, "Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme" anlayışıyla tüm üyelerimizi bu sürece destek vermeye çağırıyor.