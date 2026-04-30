Emek ve kolektif yaşam beyazperdede

Kültür Sanat Servisi

Pera Film’in 2-3 Mayıs’ta ücretsiz düzenleyeceği "Baktığın Toprak" programı, izleyiciyi doğayla kurulan ilişkiyi emek, hafıza ve birlikte yaşam üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Film gösterimlerinin yanı sıra forumla genişleyen program, izlemeyi tartışmaya dönüştüren bir deneyim sunuyor.

Program, sinemayı yalnızca izlenen bir alan olarak değil; düşünme ve tartışma zemini olarak ele alıyor. Program kapsamında gösterilecek filmler ve gösterimlerin ardından gerçekleşecek forum, toprağı yalnızca üzerinde yaşadığımız bir zemin olarak değil; emek, hafıza ve yaşamla kurulan bir ilişki olarak ele alıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan, güncel sanat ve sinema alanında çalışan Ben Russell ve Guillaume Cailleau imzalı “Doğrudan Eylem”, Fransa’nın ünlü ekolojik hareketi Alan Savunması’nı (ZAD) merkeze alıyor. 2024 yapımı film, kalabalık protestoların ötesine geçerek, bu mücadelenin gündelik hayat içinde nasıl sürdüğünü gösteriyor.

Etna Özbek’in “Nosema” adlı belgeseli, Türkiye’deki son Asuri Keldani köylerinden Meer’de geçiyor. Boşaltılan köylerde yaşamın zorluğunu belgeleyen 2021 yapımı film, Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin yaşamına odaklanıyor. Şırnak’taki köyde yakılan evlerini yeniden inşa ederek doğayla iç içe kurdukları hayatı sürdürmeye çalışan çiftin hikâyesi, toprağın sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir geçmiş ve kimlik taşıyıcısı olduğunu gösteriyor.



