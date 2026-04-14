Emekçi 1 Mayıs’ta alanlarda!

Haber Merkezi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 1 Mayıs'a giderken 2026 yılı afişini paylaşarak tüm kamu emekçilerini alanlara davet etti. "Emek, Adalet, Eşitlik, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs'ta Alanlardayız!" sloganıyla hazırlanan bildiride, ekonomik krizden sendikal hak ihlallerine, mülakat sisteminden demokratik taleplere kadar pek çok kritik başlık öne çıkarıldı.

Bildiride, kamu emekçilerinin yıllardır mevcut düzende kaybettiği belirtilirken maaş artışlarının TÜİK'in "sahte" rakamlarına göre yapıldığı, gerçek enflasyonun ise pazarda bunun en az iki katı olduğu ifade edildi. Emekçilerin her geçen yıl yoksulluk sınırından uzaklaşıp açlık sınırına yaklaştığına ve çalışırken yoksulluğun, emeklilikte ise sefaletin dayatıldığına dikkat çekildi.

"Zenginlerin ve sömürenlerin çıkarlarına dayalı düzene artık yeter" diyen KESK 1 Mayıs meydanları için şu talepleri sıraladı: "Güvenceli iş ve insanca yaşayacak bir gelir. Grevli toplu sözleşme hakkını içeren demokratik bir sendika yasası. Mülakatın kaldırılması ve KHK ile ihraç edilenlerin işlerine iadesi. Vergide adalet sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kamusal kreşler ve güvenli çalışma yaşamı."

Bildiri "Gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan bir ülke için... Yaşasın 1 Mayıs!" ifadeleriyle sonlandırıldı.