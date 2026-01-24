Emekçi bu limandan demir almayacak

Abidin YAĞMUR

Mersin Limanı’nda taşeron şirket tarafından işten çıkarılan 180 işçi aileleriyle bir araya gelerek sendika haklarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Mersin Limanı’nda taşımacılık ve forklift hizmetleri veren Özgüneş Taşımacılık, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’ne bağlı bir alt işverendir. Özgüneş Taşımacılık’ta sendikamız geçtiğimiz yıl, örgütlenme süreci yürütmüş, yasal çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini almıştır. Ancak tam da bu aşamada, Özgüneş işvereni, ana firma MİP ile birlikte hareket ederek “ihaleyi alamadık” bahanesine sığınarak, sendika üyesi işçileri işten çıkarmıştır. İşverenin derdi işin sürmesi değil; işçiyi daha güvencesiz, daha ucuz ve örgütsüz çalıştırmaktır. Ancak; biz bu haksızlığın karşısında susmadık. Bu hukuksuzluk son bulana, işçiler geri alınana kadar da mücadelemiz sürecektir. Sendika hakkı anayasal bir haktır, gasp edilemez.”

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Kemal Göksoy da yabancı sermayeli işletmenin işçilerin emeğiyle ayakta durduğuna dikkat çekti ve “Sendika hakkının engellenmesi kabul edilemez” dedi.

Eylemde işçilerin çocukları da “Babamın işini geri verin” yazılı dövizler taşıdı.