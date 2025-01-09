Emekçi cevabını meydanlarda verecek: Bıçak kemiğe dayandı

Yaklaşık 25 milyon memur ve memur emeklisini etkileyecek olan yüzde 11,54’lük zam kararına karşı tepkiler sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 44,38’lik yıllık enflasyon oranı, ülkede yaşanan gerçeklikle bağdaşmazken kamu çalışanları kendilerine dayatılan sefalet zammına karşı meydanlarda ses yükseltecek. Kamu çalışanları ASİM-SEN, BASK, HÜR SEN Konfederasyonu, KESK ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ile sendikaların çağrısıyla 13 Ocak Pazartesi günü ülke genelinde iş bırakacak. İtibardan tasarruf etmeyen iktidara karşı kemer sıkma politikalarının dayatıldığı yurttaşlar, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisinin hakkını savunmak için eşit işe eşit ücret talebiyle alanlarda bir araya gelecek.

Eşit işe eşit ücret ve yaşanılabilir bir ücret ile adil gelir dağılımı talep eden kamu emekçileri, “Bıçak kemiğe dayandı” diyor.

İKTİDAR UYARILARI DİKKATE ALMIYOR

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, 30 Kasım 2024’te gerçekleştirilen “Geçinemiyoruz” mitingini mücadele hattının başlangıcı olarak tanımladıklarını ifade etti. Koçak, “Uyarılarımızı gerçekleştirdik ama bu uyarılar belli ki iktidar tarafından dikkate alınmıyor. En temel hakkınızı almak için 13 Ocak’ta üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu bir günlük iş bırakma, iktidar açısından bir uyarı olarak da algılanabilir. Yan yana geleceğimiz emek örgütleriyle daha büyük eylemlikler yapmayı, daha uzun süreye yayılmış eylemlikleri yapma hedefleri oluşabilir” dedi. “İktidarla yandaş ilişki içerisinde olan bazı konfederasyonlara sesleniyoruz” diye konuşan Koçak, “Şimdiye kadar emekçinin sesi olmadınız, emekçinin sözünü temsilcisi olarak alanlarda görmedik. Bugün itibarıyla alanlarda emekçinin hakkını savunan bir rol almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayfer Koçak

KESK Eş Genel Başkanı

Koçak son olarak şöyle konuştu: “Eğer ki bu çağrıya bu konfederasyonlar sendikalar gelmezse, üyelerine tüm kamu emekçilerine seslenelim. Bütün kamu emekçilerini biz alanda bu eylemlere davet ediyoruz. Çünkü yoksullaşma, fakirleşme, sefalete teslim olma hali, teslim edilme hali sadece muhalifler için değil, onlar için de geçerli. Bu ülkede 85 milyon yoksulluğa sürükleniyor.”

EŞİTLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “İktidar orta vadeli ekonomi programını açıkladığından beri yoksul kesimin, emeğiyle çalışanların ekonomik durumunda çok ciddi daralmalara gidildi. Ülkemizde emekçiler, emekliler evlerinden dışarı çıkamaz hale geldi. Açıklanan zam oranları halkı giderek açlığa ve sefalete mahkûm etme üzerine kurulu” dedi. Saray’ın bir günlük harcamalarında en ufak tasarrufa gidilmediğine dikkat çeken Irmak, tasarrufun yalnızca emekçiden ve emeklilerden yapıldığını söyledi.

Kemal Irmak

Eğitim Sen Genel Başkanı

Irmak, “İktidar ‘Evinizden çıkmayın, kuru ekmekle yetinin’ diyor. Bu kapitalizmin ruhunda olan bir şey, yalnızca sınıfları için çalışırlar. Türkiye’de belli bir oligarşik sınıf var ve onların ne gelirine ne de itibarlarına dokunuyorlar. Ancak neredeyse her gün zar zor geçinen emek kesiminin ise temel ihtiyacını bile karşılayamayacak bir duruma mahkûm ettiler. Bütün bunların karşısında bir itiraz geliştirmek gerekiyordu ve diğer konfederasyonlarla birlikte ülke genelinde iş bırakacağız. Eşitlik için mücadele ediyoruz. Eğitim alanında da eşit işe eşit ücret gibi birçok talebimiz var ve bunun için attığımız adımlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

SÖYLEDİKLERİ YURTTAŞIN GERÇEKLERİNDEN FARKLI

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Kara, “Siyasi iktidar ‘Çalışanımızı enflasyona ezdirmiyoruz’ diyor ama gerçek çok daha farklı. Yıl boyu çalışıyoruz ama en temel ihtiyaçlarımızı karşılarken hangi kalemlerden kısacağımızı düşünüyoruz. Açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücrete mahkûm edilmiş, ücretli köleleriz. İktidar, iş insanlarının milyonlarca liralık vergi kalemlerini bir kalemde silebiliyorsa bize de insanca yaşayabileceğimiz ücreti verebilmesi için kaynakları yeterlidir” dedi.

Hüseyin Kara

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı

Üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını ifade eden Kara şunları aktardı: “Tüm kamu çalışanlarına sesleniyoruz; konfederasyonunuz size sahip çıkmayabilir, işvereninizin size reva gördüğü zamma tepki göstermeyebilir ama hepimiz aynı ücreti alıyoruz. Hep birlikte 13 Ocak’ta üretimden gelen gücümüz kullanarak iş bırakalım ve siyasi iktidar ile işverene gerekli cevabı alanlarda verelim.”

Kamu emekçileri ve emeklilerin taleplerinin bir kısmı şu şekilde:

• Eşit işe eşit ücret,

• İnsanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı,

• 1’inci vergi diliminin yüzde 10’a düşürülmesi, sabitlenmesi,

• Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, insanca yaşanabilecek emeklilik

• Asgari ücretin açlık sınırının üstüne çıkarılması.

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MEMUR SEN YİNE KAÇIYOR

Her fırsatta sessizliğini koruyan yandaş sendika Memur-Sen, iktidara karşı ses yükseltmekten geri durmaya devam ediyor. Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tobul, 13 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan ülke geneli iş bırakma eylemine çağrılmadıklarını söyledi. Tonbul katıldığı Halk TV yayınında sorulan “Neden yoksunuz?” sorusuna “Davet gelse gidebilirdik” dedi.

Bu açıklamanın ardından konuşan KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, “Her toplu sözleşme döneminde tüm konfederasyonlara çağrı yaparız. Rekabet ilişkisi içerisinde olmayı da sevmeyiz. Memur Sen’in tüm üyeleri bizim sürekli çağrılar yaptığımıza tanıktır. Buyurun sizi de davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.