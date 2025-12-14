Emekçi dört bir yanda ayakta

Emeğiyle geçinen milyonların tek gerçek gündemi geçim kavgası. Milyonlarca yurttaşın gözü, işyerlerinde neredeyse standart hale getirilen asgari ücret görüşmelerindeyken emeklilerin ve kamu emekçilerinin de gündemi 2026 aylık ve ücretlerine yapılacak zam.

AKP iktidarında ekonomik krizlere ezdirilen, alım gücü günden güne eriyen, iktidar-sermaye ortaklığıyla hakları gasp edilen her işkolundan, ülkenin dört bir yanından işçiler hakları için ayakta.

Fabrikalarda bir yandan asgari ücret görüşmelerinde yok sayılan işçiler, bir yandan metal işkolunda süren MESS görüşmelerinin koparmaya hazırlandığı fırtına konuşuluyor. Direnişteki binlerce işçinin ise talepleri ortak: Sendikal hakların korunması, insanca yaşayacak ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları.

Her gün iş cinayetlerinde onlarcası öldürülen, anayasal sendika hakları gasp edilen, ücretleri ödenmeyen işçiler, Tekirdağ’dan Tokat’a, Trabzon’dan Van’a, Dersim’den İstanbul’a direnişlerde. Kış aylarının hava koşullarının, direniş ve grevlerinden eksiltemediği işçiler, hakları için işyerlerinde, fabrikalarda üretimden gelen güçlerini kullanarak kararlılık ve coşkuyla ses yükseltiyor.

***

FİLE MARKET’TE SENDİKA DÜŞMANLIĞI

Tez-Koop-İş sendikasının örgütlenme çalışmaları yürüttüğü File Market’te sendika düşmanlığı devam ediyor. BİM Marketler’in sahibi olduğu File’de, ağır çalışma koşullarına karşı örgütlenerek sendikalı olmak isteyen işçiler birer birer işten çıkarılıyor. Yaklaşık 1500 market işçisi sendikaya üye olurken File farklı kentler ve şubelerden 25 öncü işçiyi işten çıkardı. Tez-Koop-İş Sendikası son olarak önceki gün İzmir Gaziemir’de bir araya gelerek açıklama yaptı. Kimi istifaya zorlanan, kıdem ve ihbar tazminatları gasp edilen işçiler, File’ye "Anayasal sendika hakkını gasp etmekten, suç işlemekten vazgeçin" çağrısı yaptı.

***

GREV COŞKUYLA BAŞLADI

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın İstanbul şubelerinde grev tüm coşkusuyla başladı. Dün greve çıkan Nakliyat-İş’te örgütlü işçiler, işyerlerinde coşkuyla halay çekti, sloganlarla taleplerini haykırdı. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu “TÜVTÜRK’de çalışan bir işçi arkadaşımız ayda üç gün kendisine, 27 gün patronlarına çalışıyor” dedi. Yüksek kârlı işletmelerde işçilerin emeğinin sömürüldüğünün altı çizildi.

Öte yandan sendikanın örgütlü olduğu, Doğuş Otomotiv’e çalışan Hödlmayr’da da işçi direnişi 57’nci günü geride bıraktı.

***

TEKSTİL DİRENİŞİ YAYILDI

Şık Makas işçilerinin direnişi, patronun haklara el koyduğu her yere yayıldı. Tokat’ta 2 ayı aşkın süredir BİRTEK-SEN’in örgütleyiciliğinde süren grevden sonra bu kez de Tekirdağ’da işten çıkartılan Şık Makas işçileri direnişe başladı. Tokat’taki kararlı mücadele, fabrikalarda yetkili olan Öziplik-İş’i de harekete geçmeye mecbur bıraktı. Tokat’ta işten çıkartılan 2 bin 500 işçinin yanı sıra Tekirdağ’da da 1500 işçinin kıdem ve ihbar tazminatları gasp edilerek işsiz bırakılmasıyla gasp edilen tutar 1 milyar lirayı buldu. Şirket dünya devi markalara üretim yapıyor.

***

ÇÖP TESİSİ İŞÇİLERİ MAAŞLARINI İSTİYOR

Trabzon Araklı’da Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi işçileri, 2 ayı aşkındır ödenmeyen maaşları için eyleme geçti. Çöp tesisinde çalışan 170 kadar işçi maaşları alana kadar iş bırakma ve yavaşlatmanın devam edeceğini söyledi. Grev nedeniyle ilçede çöp toplamalarda aksamalar meydana gelirken tesis Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) tarafından işletiliyor. Taşeron işçileri Belediye Başkanı şirkete, şirket belediyeye yönlendirdi.

Tesiste ayrıca, atıkları getiren şoförlere de ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme gelen hak gaspına ilişkin AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Biz yükleniciye ödemelerimizi yapıyoruz. Alt taşeronu ilgilendirir" diye konuştu. TRABRİKAB bünyesinde Araklı’nın Taşönü Mahallesi’nde yap-işlet-devret modeliyle 2019 yılında yapımına başlanan ve 2021 yılında hizmete giren Evra Group bünyesindeki tesis, Rize ve Trabzon’daki yaklaşık 1 milyon 175 bin kişinin çöplerini toplayarak işliyor. 2024 yılında yaklaşık 300 bin ton çöpün işlendiği tesiste 170 işçi ödenmeyen maaşlarını alana kadar çalışmayacaklarını duyurdu.