Emekçi düşmanı fabrikada patlama

Emek Servisi

Oba Makarna şirketine ait Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikada dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Fabrikada yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Patlama ve ardından başlayan yangında 6'sı ağır 30 işçi yaralandı. Ağır yaralı işçilerden 2'si ise entübe edildi.

Silolardaki patlamanın ardından çatı katında yangın başladı. İlk bilgilere göre patlamaya silolardaki gaz sıkışması neden oldu.

Patlamanın ardından ihbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilerden 7’si, kentte yanık ünitesi bulunmadığı için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde, 8’i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 1 işçi de İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Fabrikada çıkan yangın, 3 saatin ardından ekiplerce söndürüldü.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, konuya ilişkin açıklama yaparak "Yaralılarımızdan durumu ağır olanlar, Kocaeli'deki yanık merkezine sevk edildi. Bunun yanında Düzce, Hendek ve Akyazı'da diğer yaralılarımızın tedavilerine devam edilmekte" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yaklaşık 400 işçinin 4 vardiya halinde 7 gün boyunca çalıştığı fabrikada dün pazar günü olmasına rağmen pek çok işçi bulunuyordu.

Patlamanın ardından BirGün’e konuşan Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, ilk belirlemelerde 23 işçinin yaralı olduğunu ancak fabrikada mahsur kalan 10 işçi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Vali Karadeniz ise Püsküllü’yü yalanlamış, henüz 23 yaralının olduğu söylenen saatlerde, fabrikadaki tüm işçilerin kurtarıldığını iddia etmişti. Ölen işçi ise "kimse kalmadı" denilen fabrikada bulundu. Gazetemizin baskıya gittiği saatlerde ise yaralı sayısı 30 kişiye ulaştı.

Yaralı işçilerden Zafer Emanet, patlama anını anlattı. Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.

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İHRACAT LİDERİ ASGARİ ÖDÜYOR

Kendi sektöründe 11 yıl arka arkaya ihracat şampiyonu olan Oba Makarna’nın, Sakarya ve Antep’te bulunan 2 fabrikasında çalışan yaklaşık bin 600 işçiye ise asgari ücret düzeyinde maaş ödediği öğrenildi. Şirket, yalnızca 2023 yılında 394,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmişti. Sendika düşmanı şirket, fabrikasında sendikal örgütlenmeye de izin vermiyor. Sendikanın olmadığı Oba Makarna fabrikasında önlemlerin yeterli olmadığı ortaya çıktı.