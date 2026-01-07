Emekçi enflasyona ezdirildi: İşçi 1 yılda trilyonlarca lira kayıp yaşadı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Rapor işçilerin 2025'te yaşadığı kaybı ortaya koydu. İktidar yetkilileri her seferinde "İşçiyi enflasyona ezdirmedik, ezidrmeyeceğiz" dese de sonuç tam tersi oldu.

Araştırma, yalnızca SGK kapsamındaki 17 milyonu aşkın işçiyi kapsıyor. Buna göre hem yüksek enflasyon hem de gelir vergisi başta olmak üzere çeşitli kesintiler, işçilerin net harcanabilir ücretlerini ciddi biçimde aşındırdı.

DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre 2025 yılı sonunda ortalama işçi ücretinin yarısından fazlası; enflasyon, vergi ve prim kesintileri nedeniyle eridi. Enflasyon kaynaklı birikimli kayıp 1,4 trilyon TL’yi aşarken, vergi kaynaklı kayıp ise 1 trilyon 54 milyar TL olarak hesaplandı.

Raporda, özellikle asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılmamasının kayıpları büyüttüğü vurgulandı. Aralık 2025 itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı en az 6 bin 828 TL oldu.

VERGİ YÜKÜ HIZLA ARTTI

Gelir vergisi yükündeki artış, ücret erimesinin temel nedenlerinden biri olarak öne çıktı. SGK verilerine göre ortalama brüt ücret üzerinden yapılan örnek hesaplamada, bir işçinin ödediği gelir ve damga vergisi Ocak 2025’te 3 bin TL iken, Eylül ayında 7 bin 557 TL’ye yükseldi. Aynı işçinin gelir vergisi, damga vergisi ve prim kesintileri toplamı yıl içinde 10 bin 231 TL’den 14 bin 883 TL’ye çıktı.

REEL ÜCRETLER ÇÖKTÜ

Ortalama işçi ücretinde enflasyon nedeniyle yaşanan aylık kayıp ocak 2025’te 1.10 TL iken aralıkta 11 bin 732 TL’ye ulaştı. Gelir vergisi ve enflasyonun toplam etkisiyle aylık erime yıl sonunda 19 bin 058 TL’yi buldu. Ortalama bir işçinin yıllık bireysel enflasyon kaybı ise 73 bin 357 TL olarak hesaplandı.

Toplamda, sadece sigortalı işçilerin aralık 2025’teki enflasyon kaynaklı ücret kaybı 201 milyar TL, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam kayıp ise 326.6 milyar TL oldu.

‘GELİR TRANSFERİ ZENGİNLERE’

DİSK-AR, 2.5 trilyon TL’yi aşan bu kaybın, işçilerden varlıklı kesimlere doğru büyük bir gelir transferi anlamına geldiğini belirtti. Raporda, enflasyonun işçi sınıfını yoksullaştıran bir “emme basma tulumba” gibi çalıştığı, adaletsiz vergi sisteminin ise gelir eşitsizliğini derinleştirdiği vurgulandı.