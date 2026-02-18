Emekçi hava trafiğini durduracak

Haber Merkezi

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nde (DHMİ) çalışan emekçiler, tazminatlardaki adaletsizliğin giderilmesi talebiyle bugün iş bırakıyor.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nda (BTS) örgütlü kamu emekçileri, adil ödeme talep ediyor. Sendika yönetimi, iş bırakma öncesi BTS Genel Merkezi’nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan, “DHMİ’nin havacılık tazminatı ve performans primi dağıtımında esas aldığı unvan gruplandırma yöntemi ve bu gruplara belirlenen oranlardaki keyfilik nedeniyle ciddi ücret farklılıkları oluşmuştur.

Havacılık Tazminatı uygulamasında herhangi bir objektif kriter bulunmamakta; aynı görev, aynı sorumluluk, aynı riski taşıyan çalışanlar arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum, sadece ücret adaletsizliği yaratmamakta, aynı zamanda çalışma barışını da zedelemektedir” dedi.

EUROCONTROL GELİRLERİ ŞEFFAF DAĞITILMIYOR

“Eurocontrol üyesi her ülke, hava sahasının kullanılması karşılığında belirli bir pay almakta, bu gelir ülkelerin hava trafik hizmetlerini geliştirmesi ve bu hizmeti veren çalışanlara adil biçimde dağıtması amacıyla kullanılmaktadır” diyen Özkan, “Ancak DHMİ Genel Müdürlüğü’nün Eurocontrol Tazminatı ödemeleri, birçok yönden sorunlu ve şeffaflıktan uzaktır.

Unvan gruplandırma ve ödeme oranları hiçbir adil ölçüte dayanmamakta, yapılan son düzenlemeler dahi var olan adaletsizliği gidermek yerine daha da büyütmüştür.

Bu mücadele, sadece BTS üyelerinin değil; tüm DHMİ emekçilerinin mücadelesidir. Birlikte güçlüyüz, mücadeleyle kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Özkan, adil bir tazminat düzenlemesi için taleplerini şöyle sıraladı: