Emekçi kayıpları artıyor: Emek ve Demokrasi Güçleri’nden acil önlem çağrısı

Yunus Emre BADIR

Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına, SOL Parti, EMEP, TİP gibi çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü katılım sağladı.

Açıklama sırasında “Hırsız, katil, halk düşmanı AKP”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “işçinin katili AKP düzeni”“Katil sermaye, işbirlikçi AKP” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları atıldı.

Yaşamını yitiren emekçiler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan açıklamaya, Türkiye genelinde artan orman yangınlarına ve özellikle son dönemde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekildi.

Yalnızca iki aylık dönemde 15’e yakın orman emekçisinin hayatını kaybettiği, 20’den fazla gönüllü ve çalışanın yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Seyitgazi’deki yangında yaşamını yitiren orman işçileri için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

YANGINLARIN NEDENİ POLİTİKALAR

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine yer verilen açıklamada, 2024 yılında 3.800 yangınla rekor kırıldığı belirtildi. Sadece 26 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında 576 yangın çıktığına dikkat çekilerek, yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğu ifade edildi. Maden ve enerji şirketlerine verilen izinler ile işçilerin eğitimsizliği, denetimsizlik gibi nedenler yangınları artıran başlıca sebepler olarak gösterildi.

ACİL ÖNLEMLER TALEP EDİLDİ

Açıklamada yangınlarla mücadele için alınması gereken önlemler sıralandı. Kadrolu orman işçisi alımı, enerji şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulması, gönüllü ekiplerin eğitimi, yangına dirençli yerleşim planlamaları gibi tedbirlerin acil olarak uygulanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, kamuoyunda ‘süper izin yasası’ olarak bilinen ve doğayı madencilik şirketlerine açan düzenlemenin iptali istendi.

BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri, toprağa, ormana ve suya sahip çıkacaklarını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Açıklama, doğanın rant uğruna feda edildiği vurgusuyla son buldu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Öncelikle, orman yangınlarının söndürülmesinde görev alan başta Orman Genel Müdürlüğü (OGM) olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve gönüllülere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Seyitgazi’deki yangınlar esnasında hayatını kaybeden emekçiler için üzgün olduğumuzu bildiriyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

OGM yangın istatistiklerine göre ülkemizde son 88 yılda toplam 1.907.000 hektar orman alanı yanmıştır. Yanan alanların yıllık ortalaması 21.600 hektardır. 88 yılda çıkan yangın adedi 126.000 olup yıllık ortalaması 1.400’dür. Ancak son on yılda bu ortalama 2.700 adete kadar yükseldiği gibi 2024 yılında rekor kırarak 3.800 adet olmuştur. Bu yıl ise sadece 26 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında 576 orman yangını meydana geldi. Küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle, orman yangınlarının sayısı ve etki alan...

İki aylık dönemde orman emekçileri ve gönüllülerden oluşan yangın müdahale ekiplerinde yaşanan kayıplar, yaralanmalar tamamen iş gücü ve koordinasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu süreçte 15’e yakın orman emekçisi yaşamını yitirmiş, 20’den fazla emekçi ve gönüllü ise yaralanmıştır. Yetersiz eğitim, kontrol ve denetim eksikliği ve uygulanmayan cezai yaptırımlar maalesef kentlerin, ormanların ve canlıların kaybı ile sonuçlanmaktadır.

Yangınlarla yalnızca mücadele odaklı değil; halkın katılımıyla çok daha ekonomik, risksiz, yangınların çıkmamasına yönelik, yeni başlamış yangınlara ise anında, kaynağında, güvenli ve etkin olarak müdahale içeren politikalar üretilmelidir. Yangınların %99’u insan kaynaklıdır. Bu nedenle “insan” odaklı projeler geliştirilmesi zorunludur.

Enerji nakil hatlarının bakımlarının düzenli yapılması, anız yakmanın önlenmesi, ateşsiz piknik alışkanlığına sahip ve yangın farkındalığı yüksek bir toplumun oluşturulması, yerleşim yeri-orman sınırlarında düzenli temizlik yapılması, turizm tesislerinin yangın önleme altyapısının güçlendirilmesi bu projelere örnek olarak gösterilebilir.

Yangınlara karşı; eğitilmiş, organize olmuş, yangın önlemlerini bilen ve uygulayabilen katılımcı bir toplum yaratılmalı, gönüllü ekipler desteklenmeli, halk kurumlar ve yerel yönetimlerle birlikte örgütlenmelidir.

Yangınlarla mücadelede alınması gereken acil önlemler:

• Kadrolu orman işçisi açığı derhal kapatılmalı.

• Yangın nedenleri belirlenerek buna ve yöreye bağlı önlemler alınmalı.

• Enerji şirketleri bağımsız denetime tabi tutulmalı, caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı.

• Direk tabanları beton veya mıcırla kaplanmalı.

• Gece saatlerinde yangın çevresine dozer şeridi açılması zorunlu hale getirilmeli.

• Yangın ile ilgili yasal düzenlemeler günün şartlarına uygun olarak düzenlenmeli.

• Ormanlar, yapılar ve tarım alanları yangına dirençli hale getirilmeli.

• Orman içi ve yakınlarında yaşayanlardan yangın gönüllü ekipleri kurulmalı.

• Ormanların daha fazla parçalanmasının önüne geçilmeli.

• “Süper izin yasası” gibi doğayı sermayeye açan düzenlemelerden vazgeçilmelidir.

Ülkemizde yangınların çoğu “doğal nedenler” bahanesiyle geçiştiriliyor, ama bizler biliyoruz ki: asıl sebep doğanın sermayenin kar hırsına peşkeş çekilmesidir. Değişmesi gereken budur. Bizler toprağımıza, suyumuza, ormanlarımıza sahip çıkacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan haykırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız."



