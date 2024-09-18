Emekçi ölümleri, bir savaşın bilançosudur

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında işçi direnişlerine ilişkin değerlendirmelerde Bulundu. Son günlerdeki işçi direnişleri eylemlerine yapılan polis müdahalesine dikkat çekerek "işçi grevlerinin toplumun isyanı" olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Haksızlığa ve zulme karşı direniş büyüyecektir. İşçilere saldıran, tehdit eden, sermayenin tetikçiliğini yapan emniyet de bilsin ki iktidarın işlediği suçların ortağı pozisyonundadır" dedi.

Fernas madencilik işçileri ve Polonez fabrikası işçilerinin mücadelesine destek verdiklerini belirten Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Bir taraftan işçileri en kötü koşullarda çalıştırıyorlar ve buna karşı işçiler grevlere çıkıyor ama bir taraftan da bu ülke bir işçi mezarlığına dönüştürülmüş durumda. Sadece ağustos ayında 129 işçi çalışırken yaşamını yitirmiş. Son 8 ayda bin 201 işçi çalışırken yaşamını yitirmiş. Bu bir savaş bilançosudur, bu sermayenin işçi sınıfına açtığı savaşın bilançosudur. Ağır çalışma koşulları, hiçbir önlemi almayan hükümet bin 201 işçinin, bütün işçi ölümlerinin sorumlusudur."