Emekçiler alın terine sahip çıkıyor

Emek Servisi

Yurdun dört bir yanında binlerce işçi ve emekçi, hak ve özgürlükleri için direnişte. Kamu çalışanlarından petrol işçilerine, metal işçilerden tarım emekçilerine pek çok işkolunda grev pankartları ayrı ayrı asılıyor, işçi direnişleri dalga dalga yayılıyor. İstanbul’dan İzmir’e, Kocaeli’nden Adana’ya pek çok kentte süren direnişlerde insanca yaşanacak bir ücret, sendikal haklara saygı ve güvenceli bir çalışma ortamı gibi talepler öne çıkıyor.

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2 BİN 800 İŞÇİ GREVDE

Bursa’da Demir Yolu İşçileri Sendikası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında yapılan TİS olumsuz sonuçlanmasının ardından 20 Mayıs’ta 2 bin 800 işçi greve çıktı. Tren sürücüleri, otobüs şoförleri, bakım formenleri ve temizlik işçileri grevde.

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TOROS TARIM AYAKTA

Adana ve Mersin’de üretim yapan Toros Tarım ile Petrol-İş arasındaki TİS görüşmelerinin anlaşma sağlanamadan sona ermesi üzerine işçiler, iki kentte de 21 Mayıs’ta greve çıktı. İşverenin pazarlık masasına yüzde 52,5 oranında bir zam getirmesi üzerine işçiler, üretimi durdurdu. Grev bugün 5’inci gününde.

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AMERİKAN DEVİNDE DİRENİŞ

Amerikan menşeli TPI Kompozit’in İzmir Çiğli ve Menemen’deki iki fabrikasındaki 2 bin 300’ü aşkın işçi, TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine greve çıktı. İşveren, Petrol-İş’in yüzde 120 zam talebine karşın yüzde 30 oranında zam teklif etti. İşçiler, sefalet ücretine karşın 12 Mayıs’tan bu yana grevde.

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KADIN TARIM İŞÇİLERİNİN SENDİKAL MÜCADELESİ

İzmir Dikili’de çiçek üretimi yapan Queens Flowers’ta çoğunluğu kadınlardan oluşan 350’ye yakın işçi, sendikal haklarının tanınması talebiyle 20 günü aşkındır mücadele ediyor. Birleşik Tarım İşçileri Sendikası’na üye olmalarının ardından sendikal haklarının, yetki itirazının yanı sıra, mobbing ve sözlü şiddetle ihlal edilmesine karşı İzmir’den İstanbul’a gelen işçiler, Danimarka merkezli firmayı Mecidiyeköy’deki Danimarka Başkonsolosluğu önünde protesto etti. İşçiler, aynı eylemi 23 Mayıs’ta bir kez daha gerçekleştirdi. Birleşik Tarım İşçileri Sendikası üyesi işçiler, işyerindeki taciz ve mobbingin son bulmasını ve sendikal haklarının işletilmesini talep ediyor.

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FABRİKA BİZİMDİR, BİZİM KALACAK!

Bilecik’te kurulu Accuride Wheels fabrikasında 194’ü Birleşik Metal-İş üyesi 255 işçi, fabrikanın satışına karşı direniyor. İşçiler, yüksek ihracat kapasitesine rağmen iflas gerekçesiyle satışa sunulan fabrikanın kapatılmamasını talep ediyor. İşçilerin 9 Mayıs’ta fabrika önünde gerçekleştirdiği eylemin ardından sendikanın başlattığı hukuki süreç devam ediyor.

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PORTAKAL-PORVİL’DE İNSANCA ÜCRET TALEBİ

Kocaeli Gebze ve Çayırova’daki Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine greve çıkan 153 işçi, 20 gündür direniyor. Ocakta TİS görüşmeleri başlayan Portakal Plastik ve Porvil Çatı fabrikalarında anlaşma sağlanamamasının ardından TİS imzalanana dek üretimi durduracaklarını ilan eden Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, 5 Mayıs’tan bu yana grevde. Sözleşmenin idari ve sosyal maddelerinde yeni haklar elde ederek bir uzlaşı sağlandığı ancak istenen zam talebinin kabul edilmediği bilinen süreçte işçilerin talebi, yine insanca bir ücret.

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TEMEL CONTA İŞÇİLERİ ARALIKTAN BERİ AYAKTA

İzmir Kemalpaşa’da kurulu otomotiv üreticisi Temel Conta işyerinde işçiler, 10 Aralık 2024’ten bu yana grevdeler. Çoğunluğu kadın olan işçilerin talebi, toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması. İşverenin, Ekim 2023’te, işçilerin örgütlendiği Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası’nın (Petrol-İş) yetki belgesine itiraz etmesi sonucu TİS süreci askıya alınmış, işçiler 16 Ağustos 2024’e kadar TİS’ten yararlanamamıştı. 16 Ağustos’ta mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte Petrol-İş’in yetkisi tescillenirken işveren müzakere masasına oturmayı bir kez daha reddetti. 10 Aralık’ta greve çıkan Temel Conta işçileri, 168 gündür direniyor.

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PROTOKOL BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kamu işçileri, aylardır maaş artışı ve sosyal hakları belirleyecek olan Kamu Çerçeve Protokolü’nü bekliyor. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, işçi aileleri ile birlikte yaklaşık 3 milyon yurttaşı ilgilendiriyor. Sürecin tıkandığı protokol için masaya oturulması, bakanlıklar ve genel müdürlükler gibi kamu kurumlarını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) tarafından gelecek teklifin iktidarca onaylanmasına bağlı.

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DYO BOYA İŞÇİLERİ ATEŞİ YAKTI

Kocaeli Dilovası ve İzmir Çiğli’de kurulu Dyo Boya Fabrikası’ndaki grev, 21 Mayıs’ta başladı. TİS görüşmelerinde işverenin son teklifi olan yüzde 57 maaş zammını kabul etmeyen Dyo Boya işçileri, üretimden gelen güçlerini kullanarak greve çıktı. İki fabrikada aynı sözleşmeye tabi 600 işçinin maaş ortalamaları yan haklar dahil yüzde 35 civarındaydı.

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ALMANYA’DA YASAL, KOCAELİ’NDE YASAK!

Kocaeli Gebze’de yer alan Almanya menşeili Erlau Metal fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan 23 işçi, 14 Nisan’dan bu yana sendikal haklarının işletilmesi ve işe iadelerinin gerçekleştirilmesi talepleriyle direniyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) yetki belgesine itiraz eden şirket, işçilerin yetki itirazını protesto etmek amacıyla 9 Nisan’da eylem yapmasının ardından 18 Nisan’da sendikalı tüm işçileri işten çıkardı. İlk günden bu yana sendikal haklarının işletilmesi ve işe iadelerin gerçekleştirilmesi için mücadele eden işçiler, 12 Mayıs’ta İstanbul Taksim’de bulunan Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.