Emekçiler birleşti, üretim durdu

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik fabrikasında işçilerin toplu iş sözleşmesi hakları için başlattıkları grev, 43’üncü gününde de devam etti. Fabrika önünde süren greve karşı As Plastik patronunun grev kırıcılığa zorladığı işçiler de dün iş bıraktı.

İşverenin kendilerini baskı ve tehditle grevi kırmaya zorladığını anlatan işçiler, “Biz de yasaya uygun, insan onuruna uygun koşullarda iş verilmesini bekliyoruz” dedi, fabrikada üretim durdu. Birleşen işçiler, “İşçiler burada, patron nerede” sloganları ile fabrika önünde eylem yaptı. Gün boyu pek çok işçi, fabrikadan çıkarak grev çadırına katıldı.