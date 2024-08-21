Emekçiler direnişi Sabancı Holding’e taşıdı

Emek Servisi

İstanbul Esenyurt’ta Sabancı Holding’e bağlı CarrefourSA deposunda başlayan işçi direnişi 9’uncu gününü geride bıraktı. Depoda DGR isimli taşeron şirkete bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 6 işçinin işten çıkarılması ile direniş başlamıştı.

İşçiler, direnişlerini 9’uncu günde Sabancı Holding’in genel merkezi önüne taşıdı. İşten çıkarılan işçilerden Gülşah Şahin, holdingin önünde konuşarak çalışırken yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Şahin, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksikliğine de değindi, “Kazalardan saniyelerle kurtulduğumuz oldu. Biz ölmek istemiyoruz, güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz” dedi.