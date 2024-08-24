Emekçiler düşük ücrete karşı yürüdü

Haber Merkezi

Çankaya Belediyesinde çalışan memurlar, Sakarya Caddesi Zabıta önünden Çankaya Belediyesine düşük ücrete karşı yürüdüler. 4 ikramiye talep eden emekçiler "Demokratik, özgür bir toplu sözleşme istiyoruz" pankartıyla yürüyerek, kazanım sağlanana kadar eylemleri sürdüreceklerini açıkladılar.

TÜM BEL-SEN MYK üyesi Bülent Türkmen, "Hem sendikal hem de muhalefet olarak bir cephede iktidarın yaptığı uygulamalara karşı bir tavır bir itirazı ortaya koyduk. Bu itiraza karşı şu an sizin çalıştığınız belediyedeki anlayışta buna dair bir şey söylüyor. Seçim döneminde ve sonrasında emekçilerin yaptığı eylemlerde onların yanında olduklarını söylediler. Mitingler düzenlediler. Orada dile getirdikleri talepler bizim de taleplerimiz. Bugün yoksulluk sınırı 65 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Biz yerel yönetimlerde yaptığımız sözleşmeler ile kısmen o yoksulluk sınırına yaklaşmaya çalışıyoruz" dedi.