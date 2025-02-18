Emekçiler greve hazırlanırken çiftçiler eylemde

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Yunanistan’da kamu emekçileri ve taksiciler greve hazırlanırken üretim maliyetlerinin azaltılmasını isteyen çiftçiler de 19 Şubat’taki büyük miting öncesi traktörlerini yol kenarına park etti.

Ülke genelinde çeşitli şehirlerde 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park eden çiftçiler, 19 Şubat’ta Selanik’teki miting düzenleyerek aynı gün “Selanik Zirvesi” toplantısı kapsamında şehirde bulunacak olan Başbakan Kiryakos Miçotakis ile taleplerini görüşecek.

Öte yandan ülkenin en büyük kamu sendikası ADEDY, sağlık çalışanlarının bugün 24 saatlik greve gideceğini duyurdu. Açıklamada kamu sağlığı çalışanları için çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş dengesizliklerinin düzeltilmesi çağrısı yapıldı. Attika Taksi Şoförleri Sendikası (SATA) da taksi şoförlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için araç kiralama şirketleriyle rekabet edebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle yarın greve gideceğini duyurdu.



