Emekçiler hareket etmeli

Haber Merkezi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Suriye’de yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, “Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığının tüm görevlerini, emperyalist ABD ve İsrail’in ihtiyaçları doğrultusunda yerine getirdi. Emek, demokrasi ve barış mücadelesi yürüten güçler ise anti emperyalist savaş karşıtı hareketi inşa edemedi ve bu gidişatı tersine çevirecek enternasyonal bir hat kuramadı. Emperyalizmin kan isteyen dünyasına karşı emekçilerin birlikte hareket etmesi gerekliliği çok daha fazla ortaya çıktı” denildi.