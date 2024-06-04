Emekçiler itirazlarını her alandan yükseltiyor

İktidar eliyle ülkenin her alanında yaratılan yıkıma karşı toplumun bütün kesimleri ayakta. Halkın büyük bir çoğunluğunun desteğini kaybeden rejime karşı emeği ile geçinen milyonlar mücadelelerini sürdürüyor.

Ekonomi Servisi

Derinleşen ekonomik kriz karşısında ülkenin birçok yerinde emekçiler hakları için ayakta. İzmir’in Menemen Belediyesi'nde 28 Mayıs'ta işten çıkarılan 375 işçi, belediye binası önünde açıklama yaptı. Açıklamada, “Eğer tasarruf yapacaksanız alın teri döken emekçiden değil, bankamatikçi olarak işe aldığınız ve yüksek maaş bağladığınız kişilerden yapın” denildi.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İzmir Çevre Belediyeler Şubesi Başkan Yardımcısı Erdal Kutlu, işçilerin tazminatsız işten atıldığını ve AKP'ye yakınlığı ile bilinen Hizmet-İş'e üye olurlarsa işten atılmayacakları yönünde tehdit edildiklerini belirtti. Kutlu, “İşçi emekçi üzerinden ekonomik politikalarınızı uygulamayın ve derhal bu yanlıştan dönün” dedi. İşçiler açıklama sonrası belediye önünde oturma eylemi yaptı.

EKMEK VE EMEK MÜCADELESİ

Ankara’da Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde düşük ücret nedeniyle eylem yaptı. Öğretmenler, ders tahtası üzerinde asgari ücret hesaplaması yaptıktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğretmen Sendikası İstanbul İl Meclisi Temsilcisi Matematik Öğretmeni Elif Açıl, 17 bin TL olan asgari ücretten sadece kira, fatura ve market giderlerini çıkardıklarında ayda 8 bin TL, yılda ise 96 bin TL borçlandıklarını belirterek “Bakan Yusuf Tekin’i dersimize davet ediyoruz ve soruyoruz; Öğretmenler nasıl geçinsin? Gelin bu problemi beraber çözelim” dedi.

Öğretmen Sendikası Ankara İl Meclisi Temsilcisi Mahmut Yıldırım, taban maaşın önemine vurgu yaparak, “Patronlar her yıl yeni bir şube açarken bizler, ‘kiramızı nasıl ödeyeceğiz, kredi borcumuzu nasıl ödeyeceğiz, kıyafet alabilecek miyiz ve çocuklarımız aç kalacak mı?’ diye düşünüyoruz. Bu bir ekmek ve emek mücadelesidir.” diye konuştu.

Özel sektörde çalışan öğretmenler Bakan Tekin’e seslendi.

(Fotoğraf: MA)

SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın en uzun ve en hızlı tren hattı olacak Darüsselam-Mwanza Demiryolu inşaatı projesinde çalışan işçiler, ise ücretlerini alamadıkları için eylem yaptı. Projede çalışan binden fazla işçi, Yapı Merkezi Holding'in Üsküdar'daki merkezi önünde toplandı. Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol Sendikası (Dev Yapı İş) üyesi olan işçiler, “Tüm haklarımızı alana kadar direneceğiz” dedi.

Çağrı-İş Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında ise Urfa, Adıyaman ve Batman’da 2 bin 780 işçi çalıştıran Tempo Çağrı Merkezi’nin çalışanlarına uyguladığı ağır mobbinglere dikkat çekildi. Açıklamada “İki ay önce küçülme gerekçesiyle onlarca müşteri temsilcisini işten çıkartan Tempo Çağrı Merkezi, hukuki dayanaktan yoksun şekilde bu işçilerin tazminatlarını da ödememiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu vesileyle sesleniyor, artık bir işveren terörü haline gelen mobbing ve benzeri dayatmalara karşı işçileri koruyan düzenleme i talep ediyoruz.”