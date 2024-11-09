Emekçiler MESS’e karşı ayakta

Emek Servisi

Metal işçileri, işveren sendikası MESS’in düşük zam dayatmalarına karşı dün pek çok işyerinde eylem yaptı. Gebze’de bulunan Grid Solutions, İstanbul’da bulunan Hitachi Energy, Manisa’da bulunan Schneider Elektrik ve Bursa’da bulunan Arıtaş Kriyojenik işyerlerinde, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nda (Birleşik Metal-İş) örgütlü işçiler, "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma" diyerek vardiyalarını eylemlerle karşıladı.

Emekçiler, fabrika önlerinde slogan ve alkışlarla yürüdü. Sendikadan yapılan açıklamada, "Sermayenin sefalet dayatmasına karşı metal işçileri ayakta… Uyuşmazlık tutanağının tutulmasının ardından MESS’in sefalet ücreti dayatmasına karşı metal işçileri eylemlere başladı. Metal işçileri beklentilere uygun bir teklif verilene kadar mücadelelerini yükselterek sürdürecektir. Kazanan yine metal işçileri olacak" denildi.

Birleşik Metal-İş’le MESS arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işveren temsilcisi MESS’in yüzde 30’luk zam dayatmasının ardından tıkanmış, arabuluculuk süreci başlayan sözleşme görüşmelerinde işçiler sefalet ücretlerini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. İşçiler, 2015’te olduğu gibi bugün de MESS dayatmalarına karşı eylemlerine devam ediyor. MESS, Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası’nın (EMİS) kapsamında yer alırken onlarca fabrikada işçiler, EMİS ve Türk Metal’in 3 yıllık sözleşmelerine isyan etmişti. 2015’te fabrikalarda Metal Fırtına esmiş, onlarca fabrikada işçiler 3 yıllık sözleşme ve düşük ücrete karşı üretimi durdurarak Türk Metal’den istifa etmişti. EMİS daha sonra kendini feshederek MESS’e katılmıştı.