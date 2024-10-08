Emekçiler mücadelede birleşiyor

Emek Servisi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), ‘Geçinemiyoruz, yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz’ sloganıyla sokağa inmeye hazırlanıyor. Konfederasyon, eylem takvimini düzenledikleri basın açıklaması ile duyurdu. KESK, 14 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında meydanlarda olacak.

Yürütme Kurulu'nun basın açıklamasında, iktidarın kölelik koşullarını hedeflediğine dikkat çekilerek Orta Vadeli Program eleştirildi. Açıklamada, "İktidar OVP ile emekçiler açısından 3 yıl ileriyi değil, 200 yıl geriyi, 19'uncu yüzyıl kölelik koşullarını hedefliyor. İktidardan cesaret alan büyük patronlar ise gittikçe daha fazla pervasızlaşıyor" denildi.

KESK SOKAĞA İNECEK

Açıklamada, mücadelenin önemi vurgulanarak, “Emeğin, halkın gittikçe karartılan tablosu kendisine sendika, konfederasyon diyen tüm yapıların, emekten yanayım diyen tüm kesimlerin görev ve sorumluluğunu arttırmıştır. KESK olarak her zaman olduğu gibi bugün de bu görev ve sorumluluğun gereğini yerine getirmeye hazırız. Bütün kamu emekçilerine sesleniyoruz. Birlikte mücadele etmekten başka çaremiz yok. Yandaş konfederasyon olarak tanımladıklarımızı da tekrar uyarıyor, bu sürece cevap vermeleri gerektiğini ifade ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

‘Geçinemiyoruz, Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz’ sloganı ile tüm yurtta işyerlerinde, kent meydanlarında eylemler yapılacağı duyuruldu. KESK, açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işlerine geri dönemeyen kamu emekçilerinin hakları için 24 Ekim’de Adalet Bakanlığı önünde olacaklarını duyurdu. 30 Kasım’da da Meclis’teki bütçe görüşmeleriyle eşzamanlı olarak Ankara’da Merkezi Bütçe Mitingi düzenlenecek.