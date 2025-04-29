Emekçiler zaten son nefesini çalışırken veriyor!

Emek Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü için açıklama yaptı. Türkiye'de de İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü olarak anılan gün için dün yapılan açıklamada, olması gereken teftişler "müjde" gibi sunuldu. Bakan Işıkhan, “Etkin denetim, sıfır tolerans” başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu yıl 13 bin işyerinde teftiş yapılacağını ve 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan'ın yıl boyunca gerçekleşeceğini iddia ettiği hedefler ise gerçekçilikten uzak kaldı.

Bakanlığın en güncel denetim raporu olan 2023 yılı raporuna göre, resmi teftişler olması gerekenin gerisinde kaldı. Resmi verilere göre Bakanlık müfettişleri bir yılda 5 bin 13 teftiş gerçekleştirirken bu teftişlerin yapıldığı işyerlerinde toplam işçi sayısı 765 bin 460’tı. Bakanlık, ülkenin resmi işgücü olarak hesaplanan 34 milyonu aşkın kişinin yalnızca yüzde 2,2'sine denetimlerle ulaşabildi.

Programlı ve programsız denetimler işyerlerini kapsarken Bakanlığın açıkladığı "ulaşılan işçi sayısı" verileri ise işyerlerinde çalışan işçilerin tamamını kapsıyor. Müfettişlerinin görüşmediği, koşullarını etkin denetlemediği işçiler de Bakanlık için istatistiğe dönüştürülüyor.

‘ÖLENE KADAR ÇALIŞ, ÇALIŞIRKEN ÖL’ DÜZENİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta katıldığı CNN Türk yayınında da yurttaşları "Son nefese dek çalışmaya" çağırmış, "Sistemde kalıp üretmek çok önemli. Allah bize ne kadar nefes veriyorsa, son anımıza kadar çalışıp sistemde kalıp üretmeye gayret edelim" ifadelerini kullanmıştı. Işıkhan, geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada da söylediği gibi şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızı örnek alalım."

Bakan'ın da söylediği gibi yalnızca 2025'in ilk 4 ayında en az 500 işçi "son nefesine kadar" çalıştı, alınmayan önlemler ve ihmal yüzünden çalışırken yaşamını yitirdi. 'Sistemde' hiç olmaması gereken en az 20 çocuk, yılbaşından bu yana iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı. 50 yaş üstü en az 62 işçi Ocak ayında, en az 49 işçi Şubat ayında, en az 43 işçi de Mart ayında yaşamını yitirdi. Ölenlerin 28'i, 65 yaşın dahi üzerinde olmasına rağmen çalışan işçilerdi.

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METAL FABRİKALARINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE ÇAĞRISI

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) 28 Nisan’da örgütlü olduğu tüm fabrikalarda iş cinayetlerinde yaşamını yitirenleri andı, sağlıklı ve güvenli çalışma talebini haykırdı. Ülkenin dört bir yanındaki metal fabrikalarında okunan bildiride özetle şu ifadeler yer aldı: "Cezasızlık, denetimsizlik, sermayenin kâr hırsı, siyasi iktidarın neoliberal politikaları işçilerin sağlığına, hayatına mal oluyor. Bugün 2 milyonu aşkın çocuğun eğitim hakkı, sağlığı ve can güvenliği tehdit altında. Biz metal işçileri, başta çocuk işçiler olmak üzere iş cinayetlerinde can veren tüm sınıf kardeşlerimizi saygıyla anıyor, bu cinayetlerin tüm sorumlularının hesap vermesini istiyoruz."