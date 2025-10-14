Emekçilerin direnişi güçleniyor

Emek Servisi

Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Şık Makas / Crs Denim fabrikasında işçilerin başlattığı direniş dün birinci haftasını geride bıraktı. 70 gündür ücretlerini alamayan işçiler fiili greve başlayınca patron, yaklaşık 800 kişiyi işten çıkardı. Fabrikada yetkili olan Öziplik-İş Sendikası'nın patronla işbirliği içindeki tutumuna karşı BİRTEK-SEN'de örgütlenen yüzlerce işçi, direnişlerine Tokat'ın soğuk havasına rağmen devam ediyor.

Tokatlı tekstil işçilerinin direnişine dün Tokat Emek ve Demokrasi Platformu dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Fabrika önünde direniş çadırı, Tokat Emek ve Demokrasi Platformu'nun ziyareti ve dayanışması ile kuruldu. Fabrikada üretim durma noktasına gelirken içeride yalnızca 70 civarı işçinin çalıştığı öğrenildi. Öziplik-İş'in "Fabrikaya girin" baskılarına rağmen, BİRTEK-SEN'de örgütlü işçiler direnişten vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Fabrika önündeki direnişi ziyaret eden SOL Parti Tokat İl Sözcüsü Erdal Topçam, direnişteki işçilerle dayanışma içinde olduklarını anlattı. Topçam, "İçeride 3 bine yakın işçi vardı, son bir yıldır ücretler düzgün yatmadığından burada çıkışlar oldu. İşçiler maaşları için 15 gün, 1 ay bekletiliyordu. Bu süreçte bir kısım işçi işten çıkınca geride 1700 kadar çalışan kaldı. Onların da önemli kısmı şu an direnişte ve türlü gerekçelerle işten çıkarılıyorlar. İşçi arkadaşlar sarı sendika Öziplik-İş'in 'İçeri girin' baskısına rağmen fabrika dışında direnişte. Neredeyse 3 aylık maaşları, tazminatları verilmedi. Biz de destek ve dayanışma için buraya geldik" diye konuştu.