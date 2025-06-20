Emekçilerin eylem planı

Haber Merkezi

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürerken önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düşük zam teklifini protesto eden Türk-İş,, sürece dair yeni eylem planını tamamladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın başkanlığında 81 ilin sendika başkanları, Ankara’da TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Tüm sendikaların ortak kararıyla talepler karşılık buluncaya kadar eylem takvimi oluşturuldu.

Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlü işçiler, beş hafta sürmesi planlanan eylem takvimini ilk haftasında bulundukları işyerinin 500 metre yakınında buluşacak, ardından işyeri kapısı önünde basın açıklaması yapacak. İkinci hafta ise işbaşı yapıldıktan sonra 2 saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak.

Eylemlerde üçüncü haftaya gelindiğinde ise işçiler, mesai bitiminde işyerini terk etmeme eylemi yapacak ve bu eylem sabaha kadar sürdürülecek. Dördüncü hafta ise 81 ilde AKP il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacak. Eylem takviminin son haftasında ise işçiler bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

KAMU İŞÇİSİNE SEFALET DAYATMASI

Yaklaşık 3 milyon kişiye ulaşan 600 bini aşkın işçi ile aileleri, aylardır Kamu Çerçeve Protokolü’nde pazarlık masasının kurulmasını beklerken sefalet dayatması ile karşılaşmış, AKP'nin 3 buçuk aydır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'olur'unu bekleyen işçilere işçilere zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ardından sırasıyla 6 aylık dilimlerde 8, 7 ve 5 olmuştu. Türk-İş ve Hak-İş'in Şubat ayında sundukları teklif, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesiydi. TÜHİS, sendikaların teklifinin 3'te 1'i olmayan bir artışı önermiş oldu.