Emekçilerin tüm talepleri karşılandı: Maden işçileri kazandı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlık Doruk Madencilik işçilerinin direnişlerinin 17’nci açlık grevlerinin 9'uncu gününde mücadelelerini zaferle sonuçlandı.13 Nisan’da Eskişehir Doruk Madencilik’ten haklarını almak için yola çıkan ve Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyen maden işçileri, gasp edilen tüm haklarını aldığını duyurdu.

İşçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Enerji ile Çalışma Bakan yardımcıları ve Emniyet Genel Müdürü ile dün yaptığı görüşmenin ardından direnişin kazanımla sonuçlandığını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, Yıldızlar SSS Holding tarafından gasp edilen tüm özlük hakları, ücret ve tazminat haklarının verilmesi için söz verdiği belirtildi. Şirket ve bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından 15 günlük süre içerisinde ücretsiz izne çıkarılanlar dahil mağdur edilen tüm işçilerin haklarının verileceği açıklandı.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Bakanla görüşmelerinin ardından açıklama yapana Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Toplantı olumlu geçti. Bazı arkadaşlarımızın paraları yattı. Enerji Bakanlığı, İşçileri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı bizlere söz verdi. Tüm sendikalara sesleniyorum: İşçilerinize sahip çıkın. İşçilerin halleri çok perişan. Doruk Madencilik İşçileri 180 kilometre yol yürüdüler, emeklerine sahip çıktılar. Siz de işçilerinizin emeğine sahip çıkın. Tüm işçilerin bütün hakları alındı. Şirket 15 gün içerisinde tüm ücretlerin ödeneceğinin sözünü verdi. Çalışmak isteyen işçiler bu haklardan faydalanamayacaklar, sadece maaşlarını alacaklar. Çıkmak isteyen işçiler tüm haklarını alarak çıkacaklar. Hiçbir işçiyi mağdur etmedik bu zamana kadar, Bağımsız Maden İş olarak söz veriyoruz."

HAKKINIZI ARAYIN

Çakır’ın ardından konuşan sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, açıklama yaptığı sırada Anadolu Ajansı ve Haber Türk’ün mikrofon uzatmasına “Öncelikle burada görmediğimiz mikrofonları görüyoruz. Buna sevindik. Direnişin başından bu yana yoktu” dedi.

“Ödenmemiş sendikal haklar, özlük hakları, zorunlu ücretsiz izne çıkarılan işçilerin SGK primlerinin yeniden yapılması, ücretlerinin ödenmesi, mahkeme sürecinde olan arkadaşlarının ücretlerinin ödenmesi, sendikamıza başvuru yapmayan yani tüm mağdur olan işçilerin ücretlerinin ödenmesi sözünü aldık” ifadelerini kullanan Aksu, “15 gün sonra Bakanların huzurunda çek edilmek üzere bir garantörlükle sürecimizi tamamladık. Direnişimizi zaferle sonuçlandırdık. Tüm işçi sınıfına sesleniyorum. Haklarınızı aramaktan korkmayın" diye konuştu. Sendika yöneticileri, direnişin ve açlık grevinin son bulduğunu söylerken tüm halka 15 günlük süreci takip etme çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU

2022 yılında Yıldız SSS Holding devredilen Doruk Madencilik’te çelışan işçiler, gasp edilen hakları için 12-13 Nisan’da Bağımsız Maden İş öncülüğünde Eskişehir Mihalıççık’tan Ankara’ya yürüme kararı aldı. Sekiz gün süren ve 180 kilometreyi bulan yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaşan madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle karşılaşan gruptan yaklaşık 30 işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı. İfadeleri alınan işçiler daha sonra serbest bırakıldı. Mücadelelerini Ankara’da açlık grevi başlatarak sürdüren işçiler, Bakanlığa tekrar yürümek istedikleri iki dedefa polis müdahalesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Direniş, sosyal medyadan televizyon ekranlarına, stadyum tribünlerinden sanat camiasına kadar toplumun pek çok kesiminde geniş bir destek dalgası yarattı. Direnişin 17. gününde, açlık grevinin ise 9. gününde madencilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.