Emekçilerin yaşamları tehdit altında

EMEK SERVİSİ

Alınmayan önlemler her gün işçilerin yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Dün de iş cinayeti ve iş kazası haberleri peş peşe geldi.

Ankara'da bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki Şeref Öztürk, iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Evrensel'in aktardığına göre Ordu Ünyeli Öztürk’ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketine getirildi.

İzmir Menderes'te de 34 yaşındaki motokurye Ahmet Rafi Cengiz, seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da da Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 katlı binanın 2'nci katında iskele çöktü.

İnşaat işçileri Ahmet K. ve Mevlana G. halatın kopması sonucu yüksekten düşerek ağır yaralandı.

İşçilerin hayati tehlikesi, gazetemizin baskıya gittiği saatlerde devam ediyordu.