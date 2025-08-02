Emekçinin derdini dert edinen şair Sennur Sezer

Yunis ALAÇAM

KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Uluslararası Dil, Çeviri ve Edebiyat Dergisi TURNALAR'ın 99. sayısı aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde “Meydanlardan Haneye, Emekçi, Anne Şair: Sennur Sezer” özel sayısı olarak yayınlandı.

Adnan Özyalçıner’in arşivi ile fotoğraf sanatçısı Kadir İncesu’nun katkılarıyla görsel bakımdan da desteklenen bu özel sayı, Sennur Sezer’in emeğine saygı olarak sunuluyor.

Bir şair sorumluluğu ile toplumun her kesiminden insanın, özellikle emekçi sınıfın dertlerini dert edinen ve bunu kadın kimliğini göz ardı etmeden sorgulayan Sezer; ezilenlerin, baskılara, zorbalıklara maruz kalanların safında yer aldı her zaman.