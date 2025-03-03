Emekçinin enflasyonu yüzde 58,35: Kamu emekçisi ilk iki ayda 3,35 puanlık kayıp yaşadı

HABER MERKEZİ

TÜİK 2025 yılı Şubat ayında TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 2,27 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 39,05 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre ise BES TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 3,36, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 58,35'lik artış gerçekleşti.

Hükümetin kamu emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü yüzde 6 (TİS) maaş artışı, TÜİK’in hesaplamalarına göre 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde TÜFE rakamı yüzde 7,42 ile eksi 1,42 puan gerisinde kaldı.

Sendikanın hesaplamalarına göre 2025 yılı ilk iki ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 9,35 oldu. Başka bir ifadeyle kamu emekçileri 2025 yılının daha ilk iki ayında ücretlerinde 3,35 puanlık enflasyon kaybına uğradı.

TÜİK 2025 yılı Şubat enflasyonunu yüzde 2,27 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre yüzde 3,36 oldu.