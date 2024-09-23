Emekçinin güvencesi sendika ve dayanışma

Emek Servisi

İstanbul Hadımköy’de kurulu As Plastik fabrikasındaki grev 4’üncü gününü geride bıraktı. Türk-İş’e başlı Petrol-İş’te örgütlü işçilerin, işverenin sendika ile masaya oturmayı kabul etmemesi üzerine başlattığı grev sürüyor. İşçiler, fabrikada işten çıkarılan 10 öncü işçinin işe iadesi ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tamamlanması talebiyle grevde.

Petrol-İş’in 2 yıllık uğraşların ardından fabrikada kazandığı yetki belgesine rağmen işveren TİS görüşmelerini sonuçlandırmadı. İşçiler, tıkanan görüşmelerin ardından grev kararı almış, grevi duyan As Plastik yönetimi ise sendikalı işçileri hırsızlık ve ahlaksızlık gibi gerekçeleri içeren Kod-46 ile işten çıkarmıştı. İşçiler bunun üzerine fabrika önünde direnişe başlamış, direniş daha sonra greve dönüşmüştü.

4 gündür fabrika önünde grevde olan işçiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda işverenin sendika düşmanı tutumuna dikkat çekerek ‘‘As Plastik patronu diyor ki; istediğinizi vereyim ama birlik olup sendikalı olmayın! Çünkü sendikalı olursanız sizi eskisi gibi işten atamam. Biz de grevin 4’üncü gününde diyoruz ki; ekmeğimiz ve haklarımız için bizim tek güvencemiz olan birliğimiz ve sendikamız konusunda ısrarcıyız’’ ifadelerini kullandı.