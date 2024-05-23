Emekçinin hakkından tasarruf yapılamaz

Emek Servisi

Kamuda tasarruf paketine tepki gösteren Türkiye Kamu-Sen, tedbir diye pakete koyulan maddelerin tasarrufun aksine ekstra maliyet doğuracağını vurguladı.

Sendika dün kamudaki tasarruf tedbirlerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Kamu Sen İzmir Temsilcisi İrfan Toksoy, kamu emekçilerinin alım gücünün her geçen gün eridiğine dikkat çekerek, “Tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız. Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız” diye konuştu.