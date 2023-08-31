Emekçinin önüne jandarma kalkanı

Ülkenin dört bir yanında işçiler haklarını aramak için eylemde. İzmir’de Agrobay işçilerine Jandarma’dan duvar örüldü. İstanbul ve Ankara’da gazeteciler, Dersim’de enerji işçileri direniyor. Emekçiler hakkını istiyor.

Emek Servisi

İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük domates seralarından biri olan Agrobay’da çalışırken işten çıkarılan 39 kişinin eylemi sürüyor. Tarım Sen’e üye olduktan sonra işten çıkarılan işçilerin yolu Agrobay önünde Jandarma tarafından kesildi. İşçiler, önlerini kesen jandarmaya “Bir haftadır burada canımı feda ediyoruz” diyerek tepki gösterdi. İşçilere SOL Parti de destek verdi.

İşten çıkarılan mühendislerden Mehmet Aksoy “3 aydan beri mühendislik yapıyorum, güvenceli çalışmak için sendikaya üye oldum. Performans düşüklüğüm olduğunu söylediler, ben de performansım nedeniyle işçi kadrosundan mühendis kadrosuna geçirildiğimi söyledim. Fesih yapacaklarını söylediler, kanuni olmadığını belirttim. Yaklaşık 5 gündür evime tebligat yapıldığından veri çıkışımı vermediler. Biz buradayız burada olacağız” dedi.

İşçi Fatma Kaya ise “Geçen sene Türkeli’ye gittik hasat yapmaya. Müdür kasalarıma tekme attı, tekmesi bacağıma geldi, sırf resmi tatilimde mesaiye gelmedim diye. Beni hırsızlıkla suçladı. 6 aydan beri evime hiçbir şey götürmedim, promosyon paralarımızı vermediler. Buraya jandarma yığıyorlar. Biz buraya baskına değil, hakkımızı aramaya geldik” diye konuştu.

İşçi Şirin Yıldırım da şunları söyledi: “Biz hakkımızı aramak için sendikaya üye olduk, bahanelerle işten çıkarttılar. Ben 9 yıl emek verdim buraya, hakkımız bu muydu? Biz buraya hakkımızı aramaya geldik, savaşa gelmedik, askeri buraya yığmışlar. Haklarımızı versinler buraya gelmeyiz. Herkes güçlünün yanında. Gölgede duruyorduk, oradan bile kovdular. Sendika suçsa devlet kendi sendikalarını da iptal etsin”

“CANIMI FEDA ETTİM”

İşyerinde geçen 18 yılının üçünde sigortasız olduğunu belirten Naime Tekkahraman, şu ifadeleri kullandı: “Hakkımı arıyorum. Suçsuz, hatasız işten attılar. Bizi de müdürleri de sendikalı olduk diye işten attılar. Eylem yaptık. Ertesi gün işten attılar. Burada ben can feda ettim, ömrümü bitirdi. Günde 450 kasa yapıyordum. Hakkımı sorunca bana bağırıp üzerime yürüdüler. Tazminatımı vereceklerini söylediler, bir haftadır ne kağıt var ne çıkışımız.”

Bir işçi, “Sendika suçsa bütün sendikalar kapatılsın, burada bizi soran var mı? Çıkışımız veriliyor, hakkımız verilmiyor. Hakkımız için buradayız. Bizi bu yola kendileri itti” dedi.

Tarım Sen’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Şirket işten çıkarmalara devam ediyor. Asıl gerekçe sendika üyeliği, sendikal faaliyet. Ama yüz kızartıcı suç ya da burada eylem yapılması gibi sebepler sunuldu. Biz örgütlenmeye başladığımız an itibarıyla Agrobay yönetimi, arkadaşlarımızı işten çıkarmaya başladı. Arkadaşlarımızın tazminatlarının tamamının alınması için de mücadeleyi sürdüreceğiz. Haklarımızı alana kadar buradayız. Korkumuz yok.”

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İŞÇİLERİN EYLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Trendyol Express Dağıtım Merkezi’nde çalışırken sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade talebiyle başlattığı eylem üçüncü gününü geride bıraktı. İşçiler işe dönmek istediklerini belirtti. Dersim’de ise DİSK/Enerji-Sen üyesi FEDAŞ işçilerinin düşük ücret zammına karşı 9 Ağustos’ta başlattıkları direniş 23’üncü gününe ulaştı. İşçiler maaşlarında iyileştirme talep ediyor.

SPUTNİK DİRENİŞÇİLERİNE DESTEK

TGS ile Sputnik Türkiye Bürosu arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşılamaması ve işten atmalar üzerine başlayan grev 15’inci gününe ulaştı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndan Prof. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Çiler Dursun, Sputnik Türkiye’nin Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecileri dün ziyaret etti. Gazetecilik Bölümü Başkanı Özdemir, “Gazetecinin ekonomik özgürlüğü onun sermayeye, patronalara ve tüm güç odaklarına karşı kaleminin özgürlüğüdür” dedi. Çiler Dursun ise Sputnik Ankara Temsilcisi Yelena Koçetkova ile görüşmek istediklerini belirterek, “Dönüş yapacaklarını belirttiler” diye konuştu. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Grevi kırmaya çalışan Sputnik’e siyasetçiler demeç vermesin, biz vermeyeceğiz. İnsanlar da bunların yaptığı haberleri okumasınlar” açıklaması yaptı.