Emekçinin sepeti yoksulluk dolu

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik yapılan operasyonlar, Türkiye ekonomisini de doğrudan etkiledi. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ekonomik göstergeler tepetaklak oldu. Muhalefetin, “Yargı darbesi” olarak nitelendirdiği 19 Mart operasyonları Türkiye’deki ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye’deki ekonomikkriz ve siyasi kutuplaşma nedeniyle asgari ücrette yaşanan erimeye mercek tuttu. Ağbaba’nın açıkladığı veriler, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Ağbaba, 2022 ve 2023 yıllarında yılda iki kez güncellenen asgari ücretin 2024 yılından sonra yılda bir kez belirlendiğinin altını çizdi. TÜİK’in makyajlı verileri ile dahi asgari ücretin 4 bin TL eridiğini vurgulayan Ağbaba, ENAG’ın verilerine göre ise asgari ücretteki erimenin 6 bin TL’ye ulaştığını kaydetti.

Asgari ücretin alım gücüne yönelik tablolar da asgari ücretlinin alım gücündeki büyük kaybı ortaya koydu. Türkiye’de bir asgari ücretlinin, ücretinin tamamıyla ancak 22 kilogram et alabildiğine dikkati çeken CHP’li Ağbaba, Fransa'daki asgari ücretle 147 kilogram, Almanya’daki asgari ücretle 83 kilogram, Belçika’daki asgari ücretle ise 129 kilogram et alınabildiğini ifade etti. BOŞ SEPET Benzer bir tablo, yumurta, süt ve yağda da yaşandı. Türkiye’deki asgari ücrete göre, Fransa'da 589 litre, Almanya’da 513 litre, Hollanda’da ise bin 218 litre daha fazla yağ alınabildiği belirtildi. Almanya’da 2 bin 54 avro olan asgari ücretle 8 bin 500 yumurta alınabildiği, Türkiye’de ise asgari ücretle ancak 2 bin 843 adet yumurta alınabildiği kaydedildi.

Fransa'da bir asgari ücretlinin, ücretiyle Türkiye’deki asgari ücretliden bin 329 litre daha fazla süt alabildiği de bildirildi.

SİSTEMATİK YOKSULLAŞMA

Asgari ücrette Ocak-Haziran 2025 döneminde yaşanan 6 bin TL’lik erimeye yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Veli Ağbaba, şunları söyledi: “Ekonomik krizin kronikleştiği ve derinleştiği bir dönemde, asgari ücretin yılda bir kez artırılması ücretli sınıfın sistematik yoksullaşmasına sebep olmuştur. Alım gücü kaybı tüm ölçütlerde açıkça gözlenmektedir. Avrupa’nın birinci, dünyanın en yüksek yedinci enflasyonuna sahip bir ülkede asgari ücreti bir kez değerlendirmek, milyonlarca emekçiye, ‘Ölün’ demektir.”