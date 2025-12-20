Emekçiye daha fazla yoksulluk teklif ediliyor

BirGün/ANKARA

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen 1 ve 2 No’lu şubeleri, Meclis’te görüşmeleri süren 2026 yılı bütçesine dair bir basın açıklaması düzenledi.

Ankara’da gerçekleştirilen ve Haber-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat’ın okuduğu basın açıklamasında, “Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, bütçe yasa teklifi görüşülüyor. İşin özü ülkeyi yönetenler bu bütçe teklifi ile bizlere daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik daha fazla sefalet teklif ediyorlar. Biz KESK olarak bu teklifi kabul etmediğimizi haftalar önce ilan ettik. 22 Kasım’da Samsun ve Adana’da, 29 Kasım’da Van ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz bölge mitinglerinde emeğin kürsüsünü kurduk ve birlikte haykırdık” denildi.

“Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engeliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok” denilen açıklama özetle şu ifadelerle devam etti:

“Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için; gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek, demokratik bir istiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz! İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz. Biliyoruz ki daha öncekiler gibi bu bütçe teklifi de iktidar bloğunun oy çoğunluğu ile kabul edilecek. Buradan hep birlikte söz veriyoruz. Emekçiler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için halk için bütçe, demokratik Türkiye mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.”