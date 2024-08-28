Emekçiye temiz yemek bile çok görüldü

Emek Servisi

İstanbul Fikirtepe’de bulunan kentsel dönüşüm projelerinde çalışan inşaat işçilerinin kötü çalışma koşullarına isyanı devam ediyor. Bu kez Ilgın İnşaat’a ait bir şantiyede işçiler, yemeklerin kirli tabldotlarda servis edilmesine tepki gösterdi.

Fikirtepe Şantiyeler havzasında yüklenicinin Ilgın İnşaat olduğu şantiyede işçiler, tabldotların temizlenmemesini protesto etti. “Bir su durulaması, temiz bir yemek çok mu görülüyor” diyerek eyleme geçen işçiler yemekhanedeki masa ve sandalyeleri etrafa atarak eylem yaptı. Yemekhanedeki masa ve sandalyeleri atan işçiler, insani koşullarda çalışma ve yemek talep etti. İşçiler, iş bırakma eylemine de geçeceklerini söyledi.