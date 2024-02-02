Emekçiyi duymayan sendikalara protesto

Birgül BİRBEN

Türk-İş ve Hak-İş kamu çerçeve protokolündeki ek zam artışına tepkiler sürüyor. Eskişehir TÜRASAŞ işçileri, yaptıkları yürüyüşle Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a destek veren Demiryol-İş Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman’ı istifaya çağırdı. Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanlğı tarafından yapılan açıklamada ise “İşyerimizde bazı arkadaşların Eskişehir-Sivas çalışanları ile sosyal medyadan yaptıkları yorumlar ve sendikamıza karşı birlik beraberliği bozucu yazılar ve eylem çağrıları fayda getirmeyecek çabalardır. Demiryol-İş Sendikası şemsiyesi altında yapılacak mücadele gerçek mücadeledir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan TÜRASAŞ'ın ardından Türk Şeker Eskişehir makine fabrikası işçileri, Türk-İş'i ve Şeker-İş Sendikası’nı protesto etti. Eskisehir.net'te yer alan habere göre, ek zam kararına TÜRASAŞ işçileriyle başlayan protestoya, Türk Şeker Eskişehir Makine fabrikası da katıldı. İşçiler, sendikaya tepki göstererek fabrikanın yemekhanesinde kaşık ve çatallı protesto yaptı. İşçilerinden yapılan açıklamada “İşçiyi duymayan sendikaları protesto ediyoruz” denildi.