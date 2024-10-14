Emekli 4 hekimin üçü çalışıyor

Geçinmek zorunda kalan emekli nüfusun büyük bölümü düşük emekli aylığından dolayı çalışmak zorunda, Bu kesimlerden birisi de emekli hekimler. Ankara Tabip Odası’nın yaptığı bir araştırmaya göre yaklaşık her 4 hekimden 3’ü emekli olduktan sonra geçinebilmek için çalışma hayatında yer alıyor. Çalışmak zorunda kalan emekli hekimlerin önemli bölümü özel hastanelerde veya ortak sağlık güvenlik birimlerinde güvencesiz koşullarda istihdam ediliyor. Bu alanlarda yaşanan en önemli sorun ise düşük ücret ve uzun çalışma süreleri.

MAAŞ KESİNTİSİ OLUYOR

Ankara Tabip Odası Başkanı olan Dr. Mine Coşkun, 30 yıl kamuda göz hekimi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ancak çalışmak durumunda kalan emekli hekimlerden biri.

Dr. Mine Coşkun

ATO Başkanı, Göz Hastalıkları Uzmanı

Coşkun, ‘‘35 yıllık hekimim. 30 yıl kamuda çalıştım, emekli olduktan sonra çalışmak durumunda kaldım. Her 4 hekimden 3’ü çalışmak zorunda kalıyor. Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırının da 62.771 olduğunu dönemde emekli maaşları açlık ve yoksulluğun altında kalıyor’’ dedi. Özellikle SSK emeklisi hekimlerin emekli maaşlarının 22 bin lira olduğunu anımsatan Coşkun, şöyle devam etti: ‘‘Bağ-Kur’dan emekli olan hekimlerin maaşı 12-13 bin TL arasında. Açlık sınırının çok altında olan bu maaşla elbette ki geçinmeye imkân yok. Çalışmak durumunda kalıyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan emekli olanlar biraz daha iyi ama biz de yoksulluk sınırının altında kalıyoruz.

Çalışmak durumunda kaldığımızda emekli maaşımızdan 26-27 bin kadar para kesiliyor. Bu 1,5 asgari ücret demek. Emekli hekimler çalışmak zorunda ‘Nasıl olsa senin emekli maaşın var’ diyerek o hekimlere daha düşük ücret veriliyor, daha uzun çalışma koşulları reva görülüyor. İstediğimiz tüm hekimlerin emekli maaşının yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmasıdır. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki gelir adaletsizliği giderilmeli ve bütün kurumlar için yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır. Emekli hekimlere ödenen ek ödemelerde çalışan- çalışmayan ayrımı gözetilmeden tüm emekli hekimleri kapsayacak düzenlemeler yapılmalıdır. SGK emeklisi hekimlerin çalışması durumunda maaşlarından yapılan yüksek kesintilere son verilmelidir. 7200 ek gösterge çalışan ve emekli bütün hekimlere yönelik olarak ayrımsız şekilde hayata geçirilmelidir."

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan emekli hekim Dr. Pelin İlbeyi de çalışmak zorunda kalan hekimlerden biri. İlbeyi ‘‘2015’te emekli oldum, çalışmak zorundayım. 22 bin TL emekli maaşım var, çalışmazsam ne yaparım?’’ diye sordu.

Dr. Pelin İlbeyi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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GÜVENCESİZLİK DERİNLEŞİYOR

Yaşlı nüfus içindeki güvencesizlik ve yoksulluk derinleşiyor. TÜİK’in bu yıl açıkladığı “İstatistiklerle yaşlılar” araştırmasına göre 2021 yılında yüzde 11,4 olan yaşlı nüfusun yoksulluk oranı, 2023 yılında yüzde 21,7’ye çıktı. 2002 yılında emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024 yılının başında yüzde 27,7’ye geriledi. Emekli aylıklarına Türkiye’de Avrupa’nın yarısından daha az kaynak ayrılıyor. DİSK-AR’ın yaptığı araştırmaya göre, SGK’nin geliri artıyor ancak emekliye ayrılan kaynak azalıyor.