Emekli adayları dikkat: Aylık farkı yüzde 30'u bulacak

Emekli aylıklarında 2024-2025 yılı farkı netleşmeye başladı.



Yıl sonuna yaklaşılırken emekli adayları, daha yüksek aylık almak için başvurularını hızlandırdı. Hesaplamalara göre 2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre en az yüzde 30 daha fazla aylık alacak.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMALI?

NTV'nin aktardığına göre, hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler.



Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

KAÇ KİŞİ ETKİLENİYOR?

2024-2025 yılı emekli aylığı farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.



Bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor.

FARK 6 YILDA KAPANIYOR

TÜRK-İŞ'in yayımladığı bir raporda emekli aylıklarına ilişkin farklara yer verildi. Rapora göre emekli aylıklarındaki farkların kapanması 2031 yılını bulacak.



Buna göre 12 bin 600 gün prim ödeyerek 2024 yılında emekli olan sigortalının aylık tutarı, 6 yıl daha fazla çalışarak ve toplamda 14 bin 760 gün prim ödeyerek denkleşebilecek.

2024-2025 EMEKLİ AYLIĞI FARKI ÖRNEĞİ Sendikaların hesaplamalarına göre 9900 gün prim ödemesi olan bir işçinin emekli aylıkları şu şekilde olacak. Enflasyon yüzde 45 ve büyüme oranı yüzde 3,5 olması halinde;



• 2024 emekli aylığı: 51 bin 832 lira

• 2025 emekli aylığı: 38 bin 274 lira

EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emeklilik aylıkları güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor.



Her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.



2025 yılı emeklileri, 2024 yılındaki ocak ve temmuz dönemi emekli aylık artışlarından yararlanmıyorlar.



Başka bir ifadeyle 2024 yılında emekli olanlar, 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanmayıp bunun yerine ocak-temmuz dönemi emekli aylık artışlarından faydalanıyor.



2025 yılında emekli olacaklar ise 2024 yılı ocak-temmuz dönemi emekli zamları yerine 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanacaklar.

AYLIK FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli aylıklarındaki temel fark enflasyon ve büyüme hızından kaynaklanıyor.



2024 yılında emekli olacakların aylık hesaplaması; 2023 yılındaki yüzde 4,5'lik büyüme ve yüzde 64,77’lik enflasyona göre yapılacak



Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. 2024 yılında emeklilere kümülatif zam oranı yüzde 86,16 oldu.



2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 45, büyüme ise yüzde 3,5 olarak tahmin ediliyor.



Sonuç olarak 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılında katsayının 1,4605 civarında bekleniyor.

EMEKLİ AYLIĞI FARKI KAPATILMAYACAK

Kamuoyunda bir süredir emekli aylık farkının kapatılmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması bekleniyordu.



Hatta belirli formüller üzerinde çalışmaların yapıldığı, Hazine üzerindeki etkisinin hesaplandığı iddia ediliyordu. Prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısında düzenleme üzerinde çalışıldığı söyleniyordu.



Ancak olası düzenlemeye kapıyı kapatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemi ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.