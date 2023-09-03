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Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 03.09.2023 14:45
  • Giriş: 03.09.2023 14:45
  • Güncelleme: 03.09.2023 14:45
Kaynak: AA
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Emekli albay Erol Sanver, evinde ölü bulundu

Emekli albay Erol Sanver, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu.

Zeytinlik Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan daireden koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, burada yaşayan emekli albay Erol Sanver'in (85) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sanver'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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