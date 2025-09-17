Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı
Hakkında gözaltı kararı verilen emekli Albay Orkun Özeller Ordu'da Adliye'ye gitti. Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi.
Halktv.com.tr'nin aktardığına göre gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti.
Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.