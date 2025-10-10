Emekli albay Orkun Özeller hakkında iddianame hazırlandı: Hapis cezası isteniyor

HABER MERKEZİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında hapis cezası istendi.

Gazeteci Ceylan Sever, sosyal medya hesabından Özeller hakkında istenen cezaları ve suçlamaları paylaştı.

Buna göre, Orkun Özeller hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, Özeller'in 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Emekli Albay Özeller hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Ordu'da 17 Eylül'de gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan emekli Albay Özeller'in avukatları, hem tutukluluğa hem de soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine itiraz etmişti.

Tutukluluğa yapılan itirazı İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi incelemişti. Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından Orkun Özeller hakkında verilen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Eylül 2025 tarihli kararının, gösterilen gerekçesine göre yasaya uygun olduğu sonucuna varmıştı. Mahkeme, "kararda değişiklik yapılmasına gerektirir bir neden görülmediği anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazların reddine karar verilmesi gerektiğine" hükmetmişti.

Özeller, Bahçeli'ye yönelik ifadelerinin ardından sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını açıklamıştı.