Emekli albay Orkun Özeller hakkında tahliye kararı

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, emekli Albay Orkun Özeller ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada savcı, Özeller’in “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan beraat etmesi, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise cezalandırılmasını ancak tutukluluk süresi göz önünde bulunarak tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Karar öncesi son sözleri istenen Özeller, şunları söyledi:

"Ailem, sevdiklerim burada. Vatan sevgisi gerektiğinde hepsinden vazgeçebilmektir. Vatanım için, bayrağım için doğruları söylemeye devam edeceğim. Bedeli ne olursa olsun buna devam edeceğim. “Teröristler serbest bırakılırken vatan için mücadele edenler hapse atılmaya çalışılıyor” algısının önüne geçecek bir karar çıkacağını düşünüyorum."

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti açıkladığı kararda Özeller’in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan beraatine, "kamu personeline hakaret" suçundan ise adli para cezasına ve tahliyesine karar verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.