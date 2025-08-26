Emekli astsubaylar İŞKUR'a iş başvurusu yaptı

HABER MERKEZİ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), çok sayıda kentte Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne (İŞKUR) iş başvurusu yaparak "Bu tablo, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyolojik bir iflastır" dedi.

AKP iktidarının işçi, emekli, memuru sürüklediği ekonomik krizden emekli astsubaylar da payını alıyor. Ekonomik kriz, artan maliyetler ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinemeyen emekli astsubaylar, başta Ankara, Mersin, İzmir ve Samsun olmak üzere çok sayıda kentte İŞKUR'a iş başvurusu yaptı.

Başvurunun ardından İŞKUR'un Çankaya şubesi önünde "İŞKUR kapısında astsubaylar: Sessiz çığlığın yükselişi" başlıklı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'de astsubayların yıllardır görmezden gelindiği ev kaderine terk edildiği belirtildi.

İŞKUR'A İŞ BAŞVURUSU YAPILDI

Yaşadıkları ekonomik sorunlara karşı TEMAD Genel Başkanlığı öncülüğünde tüm şube başkanlıklarıyla birlikte İŞKUR önünde eylem yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Eylem, bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Emekli astsubaylar, topluca İŞKUR’un önüne gidip iş başvurusu yapıyor" denildi.

Astsubayların emeklilikle ilgili yaşadıklarına yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün emekli bir albay, maaşının yaklaşık yüzde 70’ini emeklilikte alırken; bir astsubay aynı hakkı ancak yüzde 40 seviyesinde alabiliyor. Bu, yalnızca rakamsal bir dengesizlik değil; toplumsal onur ve adalet meselesidir.Dahası, bu dengesizliğin sonucunda 40 yıllık hizmetin ardından emekli olmuş bir astsubayı, geçinemediği için 70 yaşında bir fabrikanın kapısında güvenlik görevlisi olarak, ya da bir işletmede idari işler sorumlusu olarak görebilirsiniz. Çünkü astsubaylar, sevdiklerini yoksulluğa mahkûm etmemek için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo, devletine yıllarca hizmet eden bir sınıfın nasıl hayat mücadelesine terk edildiğinin acı göstergesidir."

EKONOMİK DEĞİL, SOSYOLOJİK

İŞKUR önünde topluca form dolduran emekli astsubaylar, "iş aramıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Bu eylem, kâğıt üzerinde basit görünebilir; ama taşıdığı semboliktik çok güçlüdür.Devletin belkemiğini oluşturan bir sınıf, kendi devletinden adalet isteyerek iş arama kurumuna yöneliyor. Bu tablo, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyolojik bir iflastır" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sessiz kalınırsa, astsubaylık meselesi sadece bir meslek sorunu değil, ulusal güvenlik sorunu haline gelir. Çünkü adaletini yitiren bir sınıf, motivasyonunu da yitirir. Bugün astsubayların çığlığı yalnızca onların sorunu değildir. Bu mesele, toplumsal adaletin ölçüsüdür. Eğer astsubaylar yıllarını verdikleri görevden sonra yoksullukla boğuşuyorsa; bu ülkede hiçbir yurttaş geleceğinden emin olamaz.

Astsubayların TEMAD öncülüğünde İŞKUR önünde sürdürdüğü bu eylem, küçümsenmemeli, “birkaç kişinin tepkisi” diye geçiştirilmemelidir. Bu, yıllardır biriken öfkenin ve çaresizliğin görünür hale gelmiş hâlidir. Bugün astsubaylara yapılacak en büyük destek, onların bu çığlığını duymak ve duyurmaktır. İŞKUR kapısındaki o fotoğraf, aslında ülkenin vicdanına kazınması gereken bir utanç belgesidir.

Emekli albay torunlarıyla vakit geçirirken; emekli astsubay hâlâ sorunlarıyla uğraşıyor. Bu adaletsizliğin son bulması, yalnızca astsubayların değil, tüm toplumun ortak meselesidir. Astsubayların onuru, yalnızca onların meselesi değildir; bu toplumun ortak meselesidir. Adaletin sesi olmak, onların yanında durmak, hepimizin insanlık borcudur."