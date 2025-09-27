Emekli astsubaylar kendilerine verilen sözleri hatırlattı: Verdiğiniz sözleri tutun

Emekli astsubaylar özlük hakları ve kendilerine verilen sözlerin tutulması için açıklama yaptı. Açıklamayı Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca okudu.

“Astsubay camiası bugün açık ve net biçimde bir kurumsal itibar erozyonuyla karşı karşıyadır” diyen Koca şöyle devam etti: “Görevdeki personel, ekonomik ve sosyal açıdan tükenme noktasına gelmiş; emekli astsubaylarımız ise yoksulluk sınırında yaşam mücadelesi vermeye mahkûm edilmiştir. Biz, alın terimizle, can pahasına görev yapmış bir meslek grubuyuz. Ancak maalesef; Haklarımız eşit ve adil bir şekilde dağıtılmıyor, Özlük taleplerimiz duymazdan geliniyor, Mesleki saygınlığımız bilinçli şekilde geriye düşürülüyor, Yıllardır verilen sözler, seçim meydanlarında kalıyor. Sonuç olarak; hiçbir anayasal hakkı zedelemeden, hiçbir ayrımcılığa düşmeden; sadece adalet talep eden bu büyük camia, bugün buradan tarihî bir çağrı yapmaktadır.

Bundan sonraki süreçte artık bekleyecek sabrımız kalmamıştır. Sorun bellidir . Çözümü basittir. Verilen sözler yerine getirilmelidir.”

Koca kendilerine verilen ve tutulmayan sözleri ise şöyle sıraladı:

✓ 4 Mayıs 2012’de zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL astsubaylara görev tazminatı teklif ettik dedi.

✓ 15 Aralık 2013’te Orgeneral Sayın Yaşar Güler onları haklı gördüğüm tek alan tazminat talepleri dedi. ✓ 19 Eylül 2014 tarihinde Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, müjde verdi: Alt rütbeli subay ve astsubaylara görev tazminatı geliyor. Bakın Yılmaz, TSK içindeki alt rütbeli subay ve astsubaylara da bir müjde verdi. Yılmaz, alt rütbeli subay ve astsubaylar ile, bunların emeklilerine görev tazminatı verilmesine ilişkin yasal çalışmaların yapılmakta olduğunu bildirdi.

✓ 28 Ekim 2015 tarihinde dönemin Başbakanı Ahmet DAVUTOĞLU "Astsubay emeklilerimizin makam/görev tazminatı ve intibaklarıyla ilgili taleplerini biliyorum. Astsubaylarımızın 2003 öncesi ve sonrası mezuniyetler ile oluşan farkı gideren emeklilik intibaklarını gerçekleştiriyoruz."64. hükümet eylem planında 21 Aralık 2015 ile 21 Aralık 2016 tarihleri arasında 179 No’lu eylem maddesinde astsubay emeklileri ile ilgili sorun giderilecek denildi ama yapılmadı.

✓ Bizzat Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2018 seçimlerinden önce söz verilmiş olunmasına rağmen bu hak halen teslim edilmemiştir.

✓ 25 Ocak 2019 tarihinde Etiler orduevinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz." dedi. Ama bu söz bir türlü yerine getirilmedi.

✓ Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 31 Mart 2023 tarihinde, AK Parti ve MHP Grup Başkanvekilleri ve çok sayıda milletvekilli tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yasa teklifi olarak sunulan ve son yasama döneminde kadük kalan kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak hükümet yetkilileri tarafından yeniden gündeme alınmış ve maalesef Emekli Astsubayların özlük ve tazminat haklarıyla ilgili maddeler, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı teklifte olmasına rağmen, hükümet yetkililerince son anda torba kanun teklifinden çıkartılmıştır.

✓ 10 Şubat 2024 tarihinde TEMAD Bayraklı Şubemizi ziyaret eden AKP Mv.Mehmet Ali ÇELEBİ bilgilendirme esnasında Ak Parti Grup Başkanı Abdullah GÜLER’i telefon ile aramış ve seçimden sonra Tazminat ile ilgili kanunun gündeme alınacağını kendi sesinden üyelerimize iletmiştir.

✓ 9 Temmuz 2025 tarihinde TBMM’de Ak Parti Grup Başkanı Abdullah GÜLER’i ziyaret ettiğimizde bize tek başına hiçbir meslek grubuna iyileştirme yapmayacaklarını dolayısıyla gündemlerinde Astsubayların tazminatının olmadığını ifade etmiştir. Verilen sözlerin yıllardır lafta kalması TSK personeli içerisindeki astsubayların kurumuna olan aidiyet duygusuna olumsuz etki yaratmakta, huzursuzluklara neden olmakta ve silah arkadaşlığı ruhuna zarar vermektedir.

EK ÖDEME GÜNCELLENMELİ

Koca emekli astsubayların taleplerini ise şöyle aktardı:

1.Özlük haklarımızın iyileştirilmesini, 13.000-14.000 gösterge rakamına göre hesaplanan tazminatların bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.

2.Emekli Astsubayların maaş skalasındaki statü adaletsizliğinin giderilmesini, yılların birikmiş mağduriyetlerinin telafi edilmesini bekliyoruz.

3.2006 yılında emekli maaşının %20 sine denk gelen, bugün değerini yitirmiş ek ödemenin güncellenmesini, maaşların insan onuruna yakışır seviyeye çekilmesini talep ediyoruz.

4.3600 ek göstergeden yararlanamayan bizlere verilen ödemenin enflasyona karşı korunmasını, bu miktarın belirli bir katsayıya bağlanmasını istiyoruz.

5.Kalkınmada öncelikli bölgelerde yıllarca görev yapmış Astsubaylara da kademe hakkı verilmesini, eşitlik ilkesinin gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

6.1975 hak arama mücadelesi mağdurları ile disiplin suçlarından dolayı derece kademe ilerlemesi alamayan Astsubaylara sicil affı çıkarılmasını istiyoruz. Meslek büyüklerimiz özlük hakları ile ilgili taleplerine dikkat çekmek için iki gün mesaiye gitmedikleri için ağır bedelleri ödedi.

7.2000.2001.2002 ve 2003 mezunu Astsubayların sigorta hizmet başlangıçlarının düzenlenmesini bekliyoruz.

8.2847 sayılı kanuna göre esas hak sahibi ölmeden Astsubay çocuklarının da TEMAD’a üyelik haklarının verilmesi ve mecburi hizmetini tamamlayarak ayrılan meslektaşlarımızın üye olma hakkı için kanun değişikliği yapılmasını bekliyoruz.

9.Astsubay Meslek Yüksek Okullarının 4 yıllık fakülte düzeyine çıkarılmasını istiyoruz.