Emekli astsubaylar meydanlarda: Verilen sözler yerine getirilmeli

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye genelinde eş zamanlı şekilde meydanlara çıkarak basın açıklaması yaptı.

Eş zamanlı açıklamalara, ülke genelindeki 99 şubeden üyeler ve yakınları katıldı.

Farklı şekhirlerdeki Atatürk anıtları önünde saat 14.00'te bir araya gelen TEMAD üyeleri ve yakınları, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını, haklarının adil şekilde tanınmadığını dile getirdi.

TEMAD üyeleri, meslekî saygınlıklarının 'bilinçli şekilde geriye düşürüldüğünü' de vurgularken yasal zeminde mücadele etmeyi sürdüreceklerini söylediler.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haklarımız eşit ve adil şekilde dağıtılmıyor. Özlük taleplerimiz duymazdan geliniyor. Mesleki saygınlığımız bilinçli şekilde geriye düşürülüyor. Yıllardır verilen sözler, seçim meydanlarında kalıyor. Bugün burada tarihi bir çağrı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte artık sabrımız kalmamıştır. Sorun belli, çözüm basittir. Verilen sözler yerine getirilmelidir. Ordunun belkemiği olarak görev yapmış, halen yapmakta olan meslektaşlarımız ve vatan sevgisiyle astsubay olma hayali kuran gençlerimiz için haklarımızı alana kadar yasal zeminlerde mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz. Bu daha başlangıç, susmayacağız, yılmayacağız. Mesleki onurumuz adına söz veren yetkililerin sözlerini yerine getirmesini istiyoruz."