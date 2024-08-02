Emekli aylığı farkları için ödeme tarihi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan vergi paketi düzenlemesinin ardından SGK, emekli aylığı farklarının ödeme tarihini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zamlı emekli aylığı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesinin de tarihi açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.